ईडीकडून फारुख अब्दुल्ला यांची चौकशी; राजकीय हेतूने प्रभावित?

नवी दिल्ली- नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांची सक्तवसुली संचालनालयाकडून Enforcement Directorate (ED) चौकशी केली जात आहे. जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोशियन Jammu and Kashmir Cricket Association (JKCA) घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना प्रश्न विचारले जात आहेत. दुसरीकडे अब्दुल्ला यांनी याला राजकीय कट असल्याचं म्हणत पक्षाला निषेध करण्यास सांगितलं आहे.

फारुख अब्दुल्ला यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला यांनी यासंबंधी ट्विट केलं आहे. फारुख अब्दुल्ला यांची चौकशी राजकीय हेतूने प्रभावित आहे. सहा पक्षांनी मिळून जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा देणारे कलम लागू व्हावे यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्याचमुळे सरकार खुनशीपणातून ईडीचा ससेमिरा मागे लावत असल्याचं ओमर अब्दुल्ला म्हणालेत.

फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोशियनमधील दहा पदाधिकारी यांना आरोपी धरण्यात आले आहे. 2012 मध्ये हा घोटाळा समोर आला होता. JKCA चे खजीनदार मन्सूर वझीर यांनी माजी जनरल सेक्रेटरी मोहमद सलीम खान आणि माजी खजिनदार अहसान मिर्झा यांच्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या घोटाळ्याप्रकरणी 50 नावे समोर आली होती. त्यानंतर अब्दुल्ला यांनी JKCA चे अध्यक्षपद गमावले होते. अब्दुल्ला यांची याप्रकरणी याआधीही चौकशी करण्यात आली आहे.

The party will be responding to this ED summons shortly. This is nothing less then political vendetta coming days after the formation of the People’s Alliance for Gupkar Declaration. To set the record straight no raids are being conducted at Dr Sahib’s residence.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 19, 2020