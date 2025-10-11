देश

ED Raid : ऑनलाईन बेटिंग घोटाळ्यात काँग्रेस आमदार अडचणीत; फेडरल बँकेतील दोन लॉकरवर छापा टाकून तब्बल 50.33 कोटींचे सोने जप्त

ED seizes ₹50.33 crore worth gold in illegal betting probe : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांनी चित्रदुर्गचे काँग्रेस आमदार वीरेंद्र पप्पी यांच्या घरावर व फेडरल बँक लॉकरवर छापा टाकून सोने आणि रोकड जप्त केली.
सकाळ डिजिटल टीम
  1. बेकायदेशीर ऑनलाईन सट्टेबाजी प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई

  2. काँग्रेस आमदारांच्या घरातून ५० कोटींचे सोने जप्त

  3. आतापर्यंत १५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त झाल्याची माहिती

बंगळूर : चित्रदुर्गचे काँग्रेस आमदार वीरेंद्र पप्पी यांच्या अडचणीत (ED raid on Congress MLA Veerendra Pappi) आणखी भर पडली आहे. बेकायदेशीर ऑनलाईन सट्टेबाजी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या चळ्ळकेरे येथील घरावर आणि फेडरल बँकेतील दोन लॉकरवर छापा टाकून तब्बल ५०.३३ कोटींचे सोने जप्त केले.

