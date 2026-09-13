ED Raid Karnataka: जारकीहोळींच्या घरी ‘सार्वजनिक’ची कागदपत्रे अन् लाखोंचे परदेशी चलन; ईडीच्या छाप्यात काय काय आढळलं?

बंगळूर :सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वेग दिला आहे. जारकीहोळी यांच्या निवासस्थानी सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी (पीडब्ल्यूडी) संबंधित कागदपत्रे आढळून आली आहेत. या कागदपत्रांची ईडीकडून छाननी केली जाणार असल्याचे समजते. सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हा तपास सुरू आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी. ‘एडीजीपी कंपनी’कडून कमिशन (किकबॅक) घेतल्याचा आरोपही केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तपास करण्याच्या सूचना केल्याची माहिती आहे. मात्र, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत थेट तपास करण्याचा अधिकार ईडीला नसल्याने या प्रकरणासंदर्भात लोकायुक्तांना पत्र लिहिण्याची तयारी ईडीकडून सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..‘केपीएससीसह प्रमुख प्रकरणांचा आढावा दरम्यान, विविध महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ईडीचे संचालक राहुल नवीन हे बंगळूरला येणार आहेत. राहुल नवीन यांच्यासह ईडीचे विशेष संचालक शनिवारी सायंकाळी उशिरा बंगळुरात दाखल होण्याची शक्यता आहे. उद्यापासून दोन दिवस राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासाचा आढावा घेतला जाणार आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या (केपीएससी) भरती प्रकरणासह सतीश जारकीहोळी यांच्याशी संबंधित प्रकरण, मुडा प्रकरण आणि वाल्मीकी महामंडळातील कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचा तपास यावेळी प्रामुख्याने चर्चेत राहणार आहे. जारकीहोळी यांनी परदेशात बेकायदा गुंतवणूक केल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ईडीने त्यांच्या निवासस्थानासह संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते. या कारवाईदरम्यान पाच देशांचे चलन आढळले. त्यामध्ये अमेरिकन डॉलर, मलेशियन रिंगिट, चिनी युआन, युरो आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे डिरहॅम यांचा समावेश आहे. ईडीने जप्त केलेल्या विदेशी चलनाची छायाचित्रेही प्रसिद्ध केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.