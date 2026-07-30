ED Raid Coal Mafia : देशातील मोठ्या कोळसा माफियावर ईडीची छापेमारी; ६०० कोटींची मालमत्ता, १६० कोटींचा म्युच्युअल फंड गोठवला

Dhanbad ED Raid : झारखंडमधील धनबाद येथे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अवैध कोळसा उत्खनन, तस्करी, खंडणी व मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने ३१ ठिकाणी छापे टाकून कोळसा व्यावसायिक लाल बाबू सिंह (एल. बी. सिंह), अनिल गोयल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संबंधित ठिकाणांची झडती घेतली..या कारवाईत एल. बी. सिंह यांच्या १६० कोटी रुपयांच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुका गोठवण्यात आल्या आहेत. १ कोटी दोन लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. तसेच २०० हून अधिक स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित दस्तऐवज ईडीच्या हाती लागले आहेत. प्राथमिक तपासात या मालमत्तेची किंमत ६०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..ईडीचा तपास झारखंड पोलिसांनी दाखल केलेल्या अवैध कोळसा उत्खनन, चोरी, तस्करी, बेकायदेशीर वसुली आणि मनी लॉन्डरिंगशी संबंधित गुन्ह्यांवर आधारित आहे. तपासात आरोपींनी गुन्हेगारी मार्गाने मिळवलेला पैसा विविध व्यक्ती व कंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवून त्याचा स्रोत लपवल्याचा संशय आहे..Pune Spa Raid: हडपसरमध्ये स्पाच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय; पोलिसांचा छापा, पीडित महिलेची सुटका.धनबाद हा देशातील प्रमुख कोळसा उत्पादक भाग असून, येथे अनेक वर्षांपासून अवैध कोळसा व्यवसायाचे जाळे सक्रिय असल्याचा आरोप होत आहे. ईडीचा तपास सुरू असून या प्रकरणात पुढील काळात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.