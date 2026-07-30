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ED Raid Coal Mafia : देशातील मोठ्या कोळसा माफियावर ईडीची छापेमारी; ६०० कोटींची मालमत्ता, १६० कोटींचा म्युच्युअल फंड गोठवला

Illegal Coal Mining : देशातील मोठ्या कोळसा माफियाविरोधात ईडीने मोठी कारवाई करत ३१ ठिकाणी एकाचवेळी छापेमारी केली. सुमारे ६०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा तपास सुरू असून अवैध कोळसा उत्खनन आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
ED Raid Coal Mafia jharkhand

ED Raid Coal Mafia jharkhand

esakal

Sandeep Shirguppe
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Dhanbad ED Raid : झारखंडमधील धनबाद येथे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अवैध कोळसा उत्खनन, तस्करी, खंडणी व मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने ३१ ठिकाणी छापे टाकून कोळसा व्यावसायिक लाल बाबू सिंह (एल. बी. सिंह), अनिल गोयल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संबंधित ठिकाणांची झडती घेतली.

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