देश

DK Shivakumar: मंत्र्यावर EDची रेड पडताच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार संतापले; म्हणाले, आता आम्ही घाबरणार नाही...

DK Shivakumar Hits Out at BJP: ''जारकीहोळी हे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असून ते कायदेशीर व्यवसाय आणि उद्योग करतात, तसेच त्यांनी मोठी समाजसेवा केली आहे. त्यांच्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नसून ईडीला हवी ती चौकशी करू द्यावी.''
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संतोष कानडे
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ED Raids on Satish Jarkiholi: कर्नाटकमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी, त्यांची कन्या तथा खासदार प्रियांका जारकीहोळी आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या सुमारे १८ ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले आहेत. या कारवाईवरून डीके शिवकुमार यांनी भारतीय जनता पक्षावर तीव्र हल्लाबोल केलाय.

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