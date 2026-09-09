DK Shivakumar: मंत्र्यावर EDची रेड पडताच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार संतापले; म्हणाले, आता आम्ही घाबरणार नाही...

ED Raids on Satish Jarkiholi: कर्नाटकमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी, त्यांची कन्या तथा खासदार प्रियांका जारकीहोळी आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या सुमारे १८ ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले आहेत. या कारवाईवरून डीके शिवकुमार यांनी भारतीय जनता पक्षावर तीव्र हल्लाबोल केलाय..''ईडीची ही कारवाई पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप करत शिवकुमार यांनी म्हटले की, सरकारच्या कारभाराला शंभर दिवस पूर्ण होण्याच्या पूर्वसंध्येला राजकीय फायद्यासाठी या वेळेची निवड करण्यात आली आहे. ईडीने आपल्या कितीही लोकांवर छापे टाकले तरी काँग्रेस पक्ष अशा कारवायांना अजिबात घाबरणार नाही.'' असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला..Shivendraraje Bhosale: सातारा झेडपीवर स्वबळावर सत्ता आणणार: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; नाराजांना आगामी काळात संधी देणार!.सतीश जारकीहोळी यांच्यावरील कारवाईवर बोलताना डीके शिवकुमार म्हणाले की, ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून करण्यात आली आहे. गुरुवारी सरकारचे १०० दिवस पूर्ण होत असून, केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईच्या वेळेचा वापर राजकीय लाभासाठी केला जात आहे. जारकीहोळी यांच्यावरील ही कारवाई सरकारसाठी अनपेक्षित नव्हती, कारण यापूर्वीही त्यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले होते..जारकीहोळी हे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असून ते कायदेशीर व्यवसाय आणि उद्योग करतात, तसेच त्यांनी मोठी समाजसेवा केली आहे. त्यांच्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नसून ईडीला हवी ती चौकशी करू द्यावी; जारकीहोळी तपासात पूर्ण सहकार्य करतील आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील, असा विश्वास व्यक्त करत कार्यकर्त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही असे त्यांनी सांगितले..Indian Army Success Story: 5 वर्षांतच राष्ट्रपतींच्या ADCपदी नियुक्ती! पहिली महिला आर्मी ऑफिसर ठरलेल्या मेजर नव्या शेखावत कोण?.यावेळी डीके शिवकुमार यांनी भाजपवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय गैरवापर करत असल्याचा थेट आरोप करत तीन नेत्यांचा उल्लेख केला. यापूर्वी माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांच्यावरही अशाच प्रकारे छापे टाकण्यात आले होते, असे त्यांनी आठवण करून दिली. तसेच भाजपच्या रडारवर केवळ जारकीहोळी नसून, कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते प्रियंक खर्गे यांनाही जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.