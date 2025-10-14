देश

ED Raid: औषध कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर ईडीचे छापे

ED raids Srisan Pharmaceuticals over toxic cough syrup: ईडीकडून श्रीसन फार्मास्युटिकल्स व तमिळनाडू एफडीए अधिकाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी छापेमारी; भेसळयुक्त खोकल्याच्या औषधामुळे बालकांचा मृत्यू.
सकाळ वृत्तसेवा
चेन्नई : मध्य प्रदेश, राजस्थानसह अनेक राज्यांत लहान मुलांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या वादग्रस्त औषध कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स आणि तमिळनाडू फूड अँड ड्रग अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने आज छापेमारी केली.

