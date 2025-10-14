ED Raid: औषध कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर ईडीचे छापे

चेन्नई : मध्य प्रदेश, राजस्थानसह अनेक राज्यांत लहान मुलांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या वादग्रस्त औषध कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स आणि तमिळनाडू फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने आज छापेमारी केली..चेन्नई शहरात आज दिवसभरात सात ठिकाणी ‘पीएमएलए’अंतर्गत ईडीची कारवाई सुरू झाली आहे. या छाप्यांत श्रीसन औषध कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचा आणि निवासस्थानाचा तसेच टीएनएफडीएचे संचालक पी. यू. कार्तिकेयन यांच्या ठिकाणांचाही समावेश आहे..कार्तिकेयन यांना जुलै महिन्यात लाचखोरी प्रकरणात अटक केली आहे. ईडीच्या सूत्रांनुसार, भेसळयुक्त खोकल्याच्या औषधाच्या विक्रीतून मिळालेला नफा हा गुन्ह्यातून कमावलेला पैसा असल्याचे मानले जात असून, त्या संदर्भातील पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. दोन आठवड्यापूर्वी मध्य प्रदेशात खोकल्याचे औषध दिल्यानंतर २२ बालकांचा मृत्यू झाला होता..श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी कांचीपुरम येथे २०११ पासून कार्यरत असून गेल्या दशकभरापासून अनेक औषध सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून औषधनिर्मितीचे काम करत होती, असे सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने म्हटले आहे..Cough Syrup Scam : डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय कफ सिरपची विक्री; वीस औषध विक्रेत्यांवर कारवाई, राज्यात १०७ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित .या औषधात डायइथिलीन ग्लायकोल नावाचा विषारी घटक आढळून आला. कंपनीचा मालक जी. रंगनाथनला मध्य प्रदेश पोलिसांनी नऊ ऑक्टोबर रोजी अटक केली. या घटनांनंतर मध्य प्रदेश सरकारने दोन औषध निरीक्षक व एफडीएचे उपसंचालकांना निलंबित केले असून, राज्याच्या औषध नियंत्रकाची बदली करत या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.