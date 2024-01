Hemant Soren: ईडीला सापडली कार, पत्नी होणार मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन गायब झाल्यापासून ४० तासात काय घडलं?

नवी दिल्ली: जमीन घोटाळ्यात ईडीनं झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची अनेकदा चौकशी केली आहे. आता पुन्हा ईडीनं चौकशीसाठी त्यांच्याघरी पोहोचले आहेत. पण सोरेनं नॉटरिचेबल झाले आहेत. वॉरंटसह आलेल्या ईडीनं १५ तासांच्या चौकशीनंतर त्यांनी सोरेन यांची बीएमडब्ल्यू कार आणि काही कागदपत्रे जप्त केली आहेत.

तर दुसरीकडं सोरेन हे आपल्या पत्नीला मुख्यमंत्री बनवण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला आहे. (ED seized Hemant Soren car his wife may take charge as chief minister what happened in the 40 hours)