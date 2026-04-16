बोलेरो पिकअप आणि ट्रकचा भीषण अपघात; ८ भाविकांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी

आंध्र प्रदेशात गुरुवारी पहाटे बोलेरो गाडीची ट्रकला धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. या अपघातात किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वजण तीर्थयात्रेसाठी निघाले असताना ही दुर्घटना घडलीय. या अपघातात अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. कुर्नुल जिल्ह्यातील चिलकलाडोना इथं हा अपघात झाला..पोलिसांनी सांगितले की, अपघातात किमान ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. कुर्नुल पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघात इतका भीषण होता की घटनास्थळीच पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. तर इतर तिघांचा उपचारावेळी मृत्यू झाला..ट्रक आणि बोलेरो पिकअपची समोरासमोर धडक झाली. यात दोन्ही गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाला असून १० ते १२ जण जखमी झाले आहेत. अपघातातील जखमींना तातडीने एम्मिगनूर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर घटनास्थळावरचा एक व्हिडीओसुद्धा समोर आला आहे..आंध्र प्रदेशातील अपघाताच्या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केलंय. मृतांच्या कुटुंबियांना मदत जाहीर करण्यात आलीय. पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर म्हटलं की, आंध्र प्रदेशातील कुर्नुल इथं घडलेली घटना वेदनादायी आहे. या घटनेत मृत्य झालेल्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात मी सहभागी आहे. या संकटातून सावरण्याचं बळ त्यांना मिळो. पीएमएनआरएफकडून मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपये दिले जातील.