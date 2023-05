By

कन्नूर : केरळमध्ये पोत्यात भरुन ठेवलेले उच्च क्षमतेचे बॉम्ब आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. स्फोटाचा मोठा कट रचल्याचं यातून स्पष्ट झालं आहे. बॉम्ब स्कॉडनं हे बॉम्ब निकामी केल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे. (Eight high capacity country made bombs were found at Kizhakkal Kerala)

केरळ पोलिसांच्या माहितीनुसार, उच्च उद्ध्वस्त क्षमता असलेले ८ देसी बनावटीचे बॉम्ब किझ्झकल इथं आढळून आले आहेत. कन्नूर जिल्ह्यातील कन्नवम पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत हा प्रकार घडला आहे. पाण्याच्या मोठा पाईपमध्ये एका पोत्यामध्ये हे बॉम्ब ठेवल्याचं निदर्शनास आलं आहे. बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकानं हे बॉम्ब निकामी केले आहेत. याप्रकरणी कन्नवम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.