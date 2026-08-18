Eknath Shinde Congress : एकनाथ शिंदे काँग्रेस प्रवेश? शिवसेनेची पहिलीच प्रतिक्रिया; पृथ्वीराज चव्हाण नेमंक काय म्हणाले, राजकीय चर्चांना उधाण

Prithviraj Chavan statement : दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या काँग्रेस प्रवेशाच्या चर्चेनंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काँग्रेस प्रवेशाचा दावा चर्चेत आला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हुसेन दलवाई यांनी शिंदे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार होते, मात्र तो होऊ शकला नाही, असे विधान केले. त्यानंतर या दाव्याला पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सूचक दुजोरा दिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..दलवाई यांच्या दाव्यावर बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत काँग्रेसच्या काळात चर्चा झाल्याचे मान्य केले. मात्र, नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. ‘हा नवीन विषय आहे. एकनाथ शिंदे आणि आमची चर्चा झाली होती; मात्र काय चर्चा झाली, ते सांगणार नाही,’ असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले..‘एकनाथ शिंदे आमचे मित्र आहेत. ते आमचे काम करत नाहीत, मात्र आजही आमचे मित्र आहेत. ते आमच्या जिल्ह्यातले आहेत. आमच्या अनेक गाठीभेटी झाल्या आहेत,’ असेही चव्हाण म्हणाले. त्यामुळे शिंदे यांच्या काँग्रेस प्रवेशाबाबत नेमकी काय चर्चा झाली होती, याबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे..संजय निरुपम यांचे प्रत्त्युत्तर...गोपीनाथ मुंडे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या काँग्रेस प्रवेशाच्या चर्चेवर शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनीही भाष्य केले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे निरुपम यांनी म्हटले. ‘मी या घटनेचा साक्षीदार आहे. मुंडे नाराज असल्याचे लक्षात आल्यानंतर भाजप नेतृत्वाने त्यांना योग्य सन्मान दिला,’ असे त्यांनी सांगितले.मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या काँग्रेस प्रवेशाबाबत अशी कोणतीही चर्चा झाल्याचे आपल्याला आठवत नसल्याचे निरुपम यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या विधानामुळे गोपीनाथ मुंडे यांच्या काँग्रेस प्रवेशाच्या चर्चेला दुजोरा मिळत असला, तरी शिंदे यांच्या कथित काँग्रेस प्रवेशाबाबत नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.