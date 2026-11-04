Eknath Shinde Sanatan Martand Award : वाराणसी येथील 'संस्कृती संसद २०२६' मध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वोच्च 'सनातन मार्तंड' पुरस्कार प्रदान

"राजकारणात सत्तेपेक्षा सिद्धांत मोठा, सत्तेपेक्षा सत्य मोठे आणि अधिकारापेक्षा धर्म व कर्तव्य श्रेष्ठ असते. सनातन धर्म, संत समाज आणि भारतीय संस्कृतीच्या रक्षणासाठी माझ्या शरीरातील रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी स्वतःला पूर्णपणे समर्पित राहीन," असा अत्यंत ठाम आणि भावनिक निर्धार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. .वाराणसी (उत्तर प्रदेश) येथील रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित तीन दिवसीय 'संस्कृती संसद २०२६' या भव्य आध्यात्मिक महाकुंभात देशभरातील हजारो साधू-संत, महामंडलेश्वर आणि धर्माचार्यांच्या उपस्थितीत शिंदे यांना 'सनातन मार्तंड' या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानपूर्वक गौरविण्यात आले. या ऐतिहासिक सोहळ्यात अखिल भारतीय संत समिती आणि गंगा महासभेकडून त्यांना 'धर्मध्वजाधारक' ही विशेष उपाधी बहाल करून त्यांच्या हिंदुत्ववादी कार्याचा गौरव करण्यात आला..माचाळ गावात ७८ वर्षांनंतर धावली पहिली एसटी बस."हा सन्मान माझा नसून लाडक्या बहिणींचा, वारकऱ्यांचा आणि महाराष्ट्राचा!"पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, "देशभरातील संत समाजाने केलेला हा सन्मान हा माझा एकट्याचा नसून तो महाराष्ट्रातील कोट्यावधी लाडक्या बहिणींचा, भावांचा, शेतकऱ्यांचा, पवित्र वारकरी संप्रदायाचा आणि राष्ट्रप्रेमी युवकांचा आहे. काशी आणि महाराष्ट्राचे नाते शतकानुशतकांचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकासाठी काशीचे गागाभट्ट महाराष्ट्रात आले होते, तर धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांनी अमानुष अत्याचार सहन करूनही धर्मांतर न स्वीकारता धर्मरक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले."."पालघरमध्ये साधूंची हत्या झाली तेव्हाच सत्तेच्या त्यागाचा निर्णय घेतला!"हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे स्मरण करत शिंदे यांनी आपल्या राजकीय बंडाच्या वेळची भूमिका मांडली. "बाळासाहेबांनी आम्हाला 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' ही स्वाभिमानी शिकवण दिली. पालघरमध्ये निष्पाप साधूंची निर्घृण हत्या झाली, तेव्हाच धर्म आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी सत्तेवर लाथ मारण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. कारण आमच्यासाठी सत्ता नव्हे, तर विचार महत्त्वाचे आहेत. मुख्यमंत्री असतानाही आणि आज उपमुख्यमंत्री असतानाही मी पदाचा अहंकार न बाळगता सामान्य कार्यकर्ता म्हणूनच जनतेची सेवा करतो आहे," असा घणाघात त्यांनी केला..कोकण किनारपट्टीवरील परकीय आक्रमणे रोखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी रचली होती अभेद्य सागरी रणनीती?.गोमातेला राज्यमातेचा दर्जा ते नामांतराचा ऐतिहासिक प्रवासमहाराष्ट्रात महायुती सरकारने घेतलेल्या सांस्कृतिक निर्णयांचा पाढा वाचताना शिंदे यांनी सांगितले की, "महाराष्ट्रात गोमातेला 'राज्यमाता' घोषित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आमच्या सरकारने घेतला. मुलांच्या नावापुढे आईचे नाव बंधनकारक करणे, लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना स्वावलंबी करणे, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि धाराशिव ही ऐतिहासिक नामांतरे पूर्ण करणे तसेच प्रतापगड आणि विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवून ऐतिहासिक वारसा सुरक्षित करण्याचे काम आम्ही निष्ठेने केले." अयोध्येतील श्रीराम मंदिर आणि काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या उभारणीबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचेही विशेष अभिनंदन केले..देशभरातील प्रमुख संत-महंत आणि विद्वानांची उपस्थितीया सोहळ्याला अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरीजी, संत समितीचे अध्यक्ष जगद्गुरू अविचल देवाचार्य महाराज, गंगा महासभेचे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, कोषाध्यक्ष जनार्दन हरिजी महाराज यांच्यासह धर्मपुरम अधिनमचे २७वे पीठाधिपती कैलाश्री, जगद्गुरू रामकमलाचार्य महाराज, पूज्य श्री राजेंद्र दासजी, संस्कृती संसद समितीचे अध्यक्ष सुनील देवधर आणि शिवसेना धर्मवीर आध्यात्मिक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष अक्षय महाराज भोसले यांच्यासह काशी विद्वत परिषदेचे दिग्गज धर्माचार्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 'ना झुकेगा स्वाभिमान, ना बदलेगा विचार' या घोषणा देत शिंदेंनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.