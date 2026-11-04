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Eknath Shinde Sanatan Martand Award : वाराणसी येथील 'संस्कृती संसद २०२६' मध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वोच्च 'सनातन मार्तंड' पुरस्कार प्रदान

Eknath Shinde : शरीरातील रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी समर्पित"; पालघर साधू हत्येचा संदर्भ देत एकनाथ शिंदे यांचा भावनिक व हिंदुत्ववादी निर्धार
Honored with 'Dharmadhwajadhari' title by Akhil Bharatiya Sant Samiti

Honored with 'Dharmadhwajadhari' title by Akhil Bharatiya Sant Samiti

Sakal

Vinayan
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"राजकारणात सत्तेपेक्षा सिद्धांत मोठा, सत्तेपेक्षा सत्य मोठे आणि अधिकारापेक्षा धर्म व कर्तव्य श्रेष्ठ असते. सनातन धर्म, संत समाज आणि भारतीय संस्कृतीच्या रक्षणासाठी माझ्या शरीरातील रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी स्वतःला पूर्णपणे समर्पित राहीन," असा अत्यंत ठाम आणि भावनिक निर्धार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

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