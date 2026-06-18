Eknath Shinde यांनी लोकसभेतील संख्याबळाचे गणित बदललं! NDA मध्ये बनतील शक्तिशाली नेते; जागांचे गणित पाहा...

लोकसभेतील खासदारांच्या संख्याबळात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (संयुक्त) पक्षात फूट पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. गुरुवारी झालेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पक्षातील सहा खासदार अनुपस्थित राहिले. महाराष्ट्रात सुरू झालेला हा राजकीय संघर्ष आता दिल्लीपर्यंत पोहोचला असून, याचा मोठा लाभ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना होणार असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे..एनडीएला मिळणार अतिरिक्त बळसत्ताधारी एनडीएकडे सध्या २९३ खासदारांचा पाठिंबा आहे. बंडखोर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांच्या मदतीने ही संख्या ३०० पार करण्याची तयारी चालू आहे. अशा स्थितीत शिवसेना (यूबीटी) मधील फूट पडली आणि सहा खासदार शिंदे गटात सामील झाल्यास एनडीएचे संख्याबळ अधिक मजबूत होईल. हे खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेला पाठिंबा देण्याच्या विचारात असल्याचे समोर आले आहे..शिंदे यांचा पक्ष १३ खासदारांपर्यंत मजबूत होणार२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात बंड केल्यानंतर भाजपच्या सहकार्याने सरकार स्थापन झाले आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. मात्र २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर चित्र बदलले. भाजपने १३२ जागा जिंकल्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत शिंदे गटाला ५७ जागा मिळाल्या होत्या.लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील ४२ जागांपैकी भाजप आणि उद्धव ठाकरे गटाने प्रत्येकी ९ जागा मिळवल्या, तर शिंदे यांच्या शिवसेनेला ७ जागा प्राप्त झाल्या. आता सहा खासदार शिंदे गटात आल्यास पक्षाचे लोकसभेतील संख्याबळ १३ पर्यंत पोहोचेल. यामुळे केंद्रातील एनडीए आघाडीमध्ये शिंदे यांचे स्थान लक्षणीयरीत्या बळकट होईल..Uddhav Thackeray MP: ठाकरेंच्या ६ खासदारांभोवती राजकीय सस्पेन्स कायम! अपात्रतेचा धोका की नवा राजकीय डाव? कायदा नेमकं काय सांगतो? .एनडीएमधील स्थान बदलणारएनडीएमध्ये भाजपचे २४० खासदार असून तो सर्वात मोठा पक्ष आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तृणमूल काँग्रेसच्या पाठिंब्याने २० खासदारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर येऊ शकतो. तेलुगू देसम पक्ष तिसऱ्या स्थानावर आहे. शिंदे यांचा पक्ष १३ खासदारांसह चौथ्या स्थानावर पोहोचेल. यामुळे सरकारातील त्यांचा प्रभाव वाढेल आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग अधिक सक्रिय होईल, असे निरीक्षण व्यक्त केले जात आहे..राजकीय परिणामविधानसभा निवडणुकीनंतर अनेकजण शिंदे यांचे राजकीय करिअर संपल्याचे मानत होते. मात्र शिंदे यांनी पुन्हा एकदा आपली रणनीती दाखवून दिली आहे. जेव्हा सर्वजण लढाई संपली असे समजतात, तेव्हा खेळ कसा फिरवायचा हे त्यांना चांगले माहीत आहे. त्यांनी हा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे.या सर्व घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात नवे समीकरणे तयार होण्याची शक्यता आहे. शिंदे यांचे वाढते संख्याबळ भविष्यातील राजकीय निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकते..Eknath Shinde: बीएमसीपासून विधान परिषदपर्यंत भाजपकडून धक्के... एकनाथ शिंदेंनी सुरू केली मोठी तयारी; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी चुरस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.