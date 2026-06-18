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Eknath Shinde यांनी लोकसभेतील संख्याबळाचे गणित बदललं! NDA मध्ये बनतील शक्तिशाली नेते; जागांचे गणित पाहा...

Possible Shift of Six UBT MPs Could Strengthen Eknath Shinde Position in the NDA| शिंदे गटाचे लोकसभेतील बळ १३ खासदारांपर्यंत वाढण्याची शक्यता; एनडीएमध्ये चौथ्या क्रमांकाचे स्थान पक्के, केंद्रातील निर्णयप्रक्रियेत प्रभाव झपाट्याने वाढणार
Eknath Shinde
Eknath Shinde

Sakal

Sandip Kapde
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लोकसभेतील खासदारांच्या संख्याबळात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (संयुक्त) पक्षात फूट पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. गुरुवारी झालेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पक्षातील सहा खासदार अनुपस्थित राहिले. महाराष्ट्रात सुरू झालेला हा राजकीय संघर्ष आता दिल्लीपर्यंत पोहोचला असून, याचा मोठा लाभ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना होणार असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

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Uddhav Thackeray
Eknath Shinde