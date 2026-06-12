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El Nino 2026 : चिंता वाढली! प्रशांत महासागरात ‘एल निनो’ सक्रिय; पावसावर आणि शेतीवर होणार मोठा परिणाम

Global Warming : भारतात मॉन्सूनवर परिणाम होऊन पावसाचे प्रमाण कमी किंवा अनियमित होण्याची भीती आहे.2027 चा उन्हाळा अधिक उष्ण राहून उष्णतेच्या लाटा वाढण्याची शक्यता आहे. एल निनोचा प्रभाव सर्व प्रदेशांवर समान नसला तरी काही भागांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
Impact of El Nino on India

Impact of El Nino on India

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुयरेश प्रभुणे

पुणे, ता. ११ : विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरीच्या वर पोहचले असून, तिथे न्यूट्रल स्थिती जाऊन ‘एल निनो’ची स्थिती निर्माण झाल्याची घोषणा अमेरिकी हवामानशास्त्र संस्था ‘नोआ’च्या ‘क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटर’ने (सीपीसी) गुरुवारी केली. डिसेंबरपर्यंत एल निनोची तीव्रता अतितीव्र स्वरूपाची होणार असून, यंदाचा एल निनो १९५० पासूनच्या नोंदींमधील सर्वाधिक तीव्र ठरण्याची शक्यता ६३ टक्के असल्याचे ‘सीपीसी’ने म्हटले आहे. ‘सीपीसी’ने गुरुवारी जारी केलेल्या अंदाजानुसार, मध्य ते पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे वाढलेले तापमान लक्षात घेता, गेल्या महिनाभरात एल निनोची स्थिती विकसित झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

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