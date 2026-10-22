El Nino 2026 : भारतातील हवामानात मोठा बदल ! डिसेंबरमध्ये उष्णता वाढणार, कुठे उकाडा तर कुठे पुराची भीती; एल निनो चार दशकांतील विक्रम मोडणार?

जागतिक हवामानात मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या ‘एल निनो’चा प्रभाव यंदा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) ताज्या हंगामी अंदाजानुसार, नोव्हेंबर २०२६ ते जानेवारी २०२७ या कालावधीत एल निनोशी संबंधित समुद्रपृष्ठावरील तापमान सरासरीपेक्षा ३.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये ही परिस्थिती सर्वोच्च पातळीवर पोहोचू शकते. या बदलांचा परिणाम जागतिक हवामानावर होण्याबरोबरच भारतातील पावसाच्या पद्धतीवरही होण्याची शक्यता आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा Link:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid .एल निनो चार दशकांतील विक्रम मोडणार?डब्ल्यूएमओच्या ताज्या मूल्यमापनानुसार, यंदा एल निनोची तीव्रता गेल्या चार दशकांतील देखरेख मानकांनाही मागे टाकू शकते. संस्थेच्या सरचिटणीस सेलेस्टे साउलो यांनी बुधवारी याबाबत चिंता व्यक्त केली. एल निनोचा प्रभाव २०२६ च्या अखेरीस सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता असली, तरी त्याचे परिणाम त्यानंतरही दीर्घकाळ जाणवू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले..मात्र, तीव्र एल निनोमुळे आपोआपच मोठे मानवी संकट निर्माण होईल, असे नाही. अचूक हवामान अंदाज, पूर्वसूचना प्रणाली आणि वेळेवर केलेल्या उपाययोजनांच्या मदतीने संभाव्य नुकसान कमी करता येऊ शकते, असेही साउलो यांनी नमूद केले..EL NINO IMPACT : 'सुपर एल निनो'चा भारतावर काय होणार परिणाम? गेल्या 7 दशकांतील सर्वात तीव्र हवामान बदलाचा इशारा; देशात माॅन्सूनचा पाऊस 14 टक्के कमी!.भारतातील पावसावर कसा होणार परिणाम?एल निनोच्या प्रभावामुळे जगातील अनेक भागांत तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. तसेच दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील काही भागांत पावसाचे प्रमाण कमी होऊ शकते. दक्षिण आशियासाठीच्या अंदाजानुसार, भारतासह या प्रदेशातील बहुतांश भागांत कमाल आणि किमान तापमान सामान्य किंवा त्यापेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे..भारतासाठी हा अंदाज महत्त्वाचा आहे. कारण पावसातील बदलांचा थेट परिणाम शेती, पाणीपुरवठा आणि पिकांच्या उत्पादनावर होऊ शकतो. विशेषतः ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील पाऊस दक्षिण भारतातील शेतीसाठी महत्त्वाचा असतो..ईशान्य मान्सूनवरही परिणाम १५ ऑक्टोबर रोजी नैऋत्य मान्सूनने भारतातून माघार घेतली, तर त्याच दिवशी दक्षिण भारतात ईशान्य मान्सूनला सुरुवात झाली. ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान होणारा हा पाऊस दक्षिण भारतातील शेती आणि जलसाठ्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो..अशा परिस्थितीत एल निनो अधिक तीव्र झाल्यास पर्जन्यमानाच्या नेहमीच्या स्वरूपात बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतात नेमका किती पाऊस कमी होईल, याबाबत निश्चित निष्कर्ष काढण्यासाठी पुढील हवामान अंदाज महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि संबंधित यंत्रणांना आगामी काळातील हवामान घडामोडींवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.