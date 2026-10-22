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El Nino 2026 : भारतातील हवामानात मोठा बदल ! डिसेंबरमध्ये उष्णता वाढणार, कुठे उकाडा तर कुठे पुराची भीती; एल निनो चार दशकांतील विक्रम मोडणार?

India Monsoon Impact : दक्षिण आणि आग्नेय आशियात पाऊस कमी होऊ शकतो तर भारतात तापमान सामान्य किंवा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. ईशान्य मान्सून प्रभावित होऊ शकतो, ज्याचा दक्षिण भारतातील शेती आणि जलसाठ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
El Nino 2026 : भारतातील हवामानात मोठा बदल ! डिसेंबरमध्ये उष्णता वाढणार, कुठे उकाडा तर कुठे पुराची भीती; एल निनो चार दशकांतील विक्रम मोडणार?
Yashwant Kshirsagar
Updated on

जागतिक हवामानात मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या ‘एल निनो’चा प्रभाव यंदा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) ताज्या हंगामी अंदाजानुसार, नोव्हेंबर २०२६ ते जानेवारी २०२७ या कालावधीत एल निनोशी संबंधित समुद्रपृष्ठावरील तापमान सरासरीपेक्षा ३.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये ही परिस्थिती सर्वोच्च पातळीवर पोहोचू शकते. या बदलांचा परिणाम जागतिक हवामानावर होण्याबरोबरच भारतातील पावसाच्या पद्धतीवरही होण्याची शक्यता आहे.

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El Nino effect on agriculture
El Niño effect on monsoon
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