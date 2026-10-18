El Nino Floods: दक्षिण अमेरिकेत ‘एल निनो’चा फटका; अर्जेंटिना, पॅराग्वे आणि उरुग्वेमध्ये पुराचे संकट

ब्यूनस आयर्स: ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे झालेल्या मुसळधार पावसाने अमेरिकेच्या दक्षिण भागातील अर्जेंटिना, पॅराग्वे आणि उरुग्वे या देशांना पुराचा मोठा फटका बसला आहे. नद्यांना आलेल्या पुरामुळे हजारो नागरिकांना घर सोडावे लागले असून, पशुधन वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. .अनेक भागांत नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली असून, अतिरिक्त पावसाच्या शक्यतेने प्रशासनाने खबरदारीच्या उपाययोजना आखल्या आहेत. अर्जेंटिनाच्या ईशान्येकडील कोरिएन्तेस प्रांतातील इतुसाइंगो शहरात पराना नदीची पाणीपातळी शुक्रवारी ४.७ मीटरपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे शहरासह प्रांतातील अन्य भागांतून नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. .आणखी मुसळधार पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने पाण्याचा निचरा करण्यासाठी चर खोदण्यासह अन्य उपाययोजना केल्या आहेत. तीन नद्यांना पूर ब्राझीलमध्ये उगम पावणाऱ्या पराना, उरुग्वे आणि इग्वाझू या तीन प्रमुख नद्यांना मुसळधार पावसामुळे पूर आला आहे. या नद्या दक्षिणेकडे वाहत अर्जेंटिना, पॅराग्वे आणि उरुग्वेच्या विविध भागांतून जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.