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El Nino Floods: दक्षिण अमेरिकेत ‘एल निनो’चा फटका; अर्जेंटिना, पॅराग्वे आणि उरुग्वेमध्ये पुराचे संकट

El Niño Floods, Argentina Flooding, South America Weather: ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे झालेल्या मुसळधार पावसाने अर्जेंटिना, पॅराग्वे आणि उरुग्वे या दक्षिण अमेरिकेतील देशांना पुराचा फटका बसला आहे.
Heavy rainfall and rising river levels cause flooding in Argentina, Paraguay and Uruguay amid El Niño conditions.

Heavy rainfall and rising river levels cause flooding in Argentina, Paraguay and Uruguay amid El Niño conditions.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ब्यूनस आयर्स: ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे झालेल्या मुसळधार पावसाने अमेरिकेच्या दक्षिण भागातील अर्जेंटिना, पॅराग्वे आणि उरुग्वे या देशांना पुराचा मोठा फटका बसला आहे. नद्यांना आलेल्या पुरामुळे हजारो नागरिकांना घर सोडावे लागले असून, पशुधन वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.

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