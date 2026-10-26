El Nino: ‘एल निनो’मुळे थुथुकुडीची केळी धोक्यात; मॉन्सूनच्या अपुऱ्या पावसामुळे तमिराभरणी नदीचे सिंचन थांबले

-मयुरेश प्रभुणे थुथुकुडी (तमिळनाडू) : ‘एल निनो’मुळे तमिळनाडूच्या थूथुकुडी (तुतिकोरिन) जिल्ह्यातील शेकडो एकरांवरील केळीची शेती संकटात आली आहे. नैॡत्य मॉन्सून कोरडा गेल्यामुळे तमिराभरणी नदीचे पात्र कोरडे पडून केळी उत्पादनावर थेट परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे ईशान्य मॉन्सून काळात पुराचे संकट असल्याने पिक कसे वाचवायचे, हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.तमिराभरणी नदी तामिळनाडूच्या तिरुनेलवेली जिल्ह्यात, पश्चिम घाटातील पोथीगई येथे उगम पावते. सुमारे १२८ किलोमीटरचा प्रवास करून थुथुकुडी जिल्ह्यात, मन्नारच्या आखाताजवळ ती समुद्राला मिळते. नदीने वाहून आणलेल्या गाळामुळे थूथुकुडी जिल्ह्याचा मोठा प्रदेश सुपीक असून, नदीच्या दुतर्फा सिंचनाच्या साह्याने अनेक शतके बागायती पीक घेतले जाते. शेती अवलंबून आहे. थूथुकुडीची केळी जगप्रसिद्ध असून, ‘अथुर पूवन’ या केळीच्या पारंपरिक प्रजातीला लवकरच भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग) मिळणार आहे..यावर्षी नैॡत्य मॉन्सून काळात अपुरा पाऊस झाल्यामुळे दोन्ही धरणांच्या पाण्याची पातळी खालावली. परिणामी धरणांतून विसर्ग न झाल्यामुळे नदीचे पात्र कोरडे पडून शेकडो हेक्टरवरील केळीची शेती धोक्यात आली. पिके जगवण्यासाठी धरणांतून पाणी सोडण्याची मागणी शेतकरी करत असले, तरी पाण्याची पातळी पाहता ते शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे..अल्वारतिरुनगरीचे रहिवासी असलेले पिच्चई मणी म्हणाले, ‘‘तमिराभरणी नदीला पाणी असले, की नदीकाठावरील आमच्या भागात भूजल उपलब्ध असते. यावर्षी नैॡत्य मॉन्सून काळात घाटात कमी पाऊस झाल्यामुळे नदीला पाणी नाही. त्यामुळे काठावरील अनेक भागांत भूजल मिळेनासे झाले आहे. येत्या काही दिवसांत नदीतून पाणी वाहिले नाही, तर हजारो शेतकऱ्यांचे केळीचे पीक पूर्णपणे नष्ट होईल. आमच्या जिल्ह्यात शंभरपेक्षा जास्त प्राचीन तलाव आहेत. त्या तलावांमधील गाळ काढून सरकारने पुनरुज्जीवन केले, तर नदी आणि धरणावर अवलंबून राहायची आमच्यावर वेळ येणार नाही.’’.दुसरीकडे या भागातील ईशान्य मॉन्सूनची सुरुवात मोठ्या पावसाने झाल्यामुळे सिंचनावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. १९९२, २०१५ आणि २०२३ या ‘एल निनो’च्या वर्षी तमिराभरणी नदीला ईशान्य मॉन्सून काळात मोठे पूर येऊन पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. यंदाही एल निनो असल्याने मुसळधार पावसाचा फटका केळीला बसू शकतो, अशी शेतकऱ्यांना चिंता लागलेली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.मिठाच्या उत्पादनावरही परिणामतुतिकोरिनमध्ये प्राचीन काळापासून पारंपरिक पद्धतीने मिठाचे उत्पादन केले जाते. देशातील मिठाच्या एकूण उत्पादनापैकी तुतिकोरिनचा वाटा सुमारे ११ टक्के असून, येथील मिठालाही लवकरच जीआय टॅग मिळणार आहे. समुद्रकिनारी तयार करण्यात आलेल्या तळ्यांमध्ये समुद्राचे पाणी आणले जाते. उत्तर गोलार्धातील उन्हाळ्यात, म्हणजे मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत त्या पाण्याच्या बाष्पीभवनानंतर उरलेली मिठाची स्फटिके जमा करण्यात येतात. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या ईशान्य मॉन्सून काळात मिठाचे उत्पादन बंद असले, तरी अतिवृष्टीमुळे मिठागरांचे मोठे नुकसान होऊन मिठाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो. यंदा ऑक्टोबरमध्ये आलेल्या मोठ्या पावसामुळे अनेकांचे मिठाचे साठे वाहून गेल्याचे मिठाचे व्यापारी के. विश्वा यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.