देश

El Nino Effect: एल निनो’मुळे खरीप संकटात; देशातील १११ जिल्हे धोक्याच्या श्रेणीत, केंद्र सरकारने काय दिला आहे इशारा!

111 high-risk districts identified by Centre: एल निनोमुळे मॉन्सूनमध्ये ४३ टक्के तूट, खरीप हंगाम धोक्यात; १११ जिल्ह्यांना सर्वाधिक असुरक्षित म्हणून केंद्राची नोंद
Weak Monsoon Due to El Niño Raises Concerns for Farmers, Centre Sounds Alert

Weak Monsoon Due to El Niño Raises Concerns for Farmers, Centre Sounds Alert

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नवी दिल्ली : ‘एल निनो’मुळे मॉन्सूनच्या पावसात ४३ टक्क्यांची तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देशातील खरीप पेरणीवर याचा परिणाम होणार असून, या पार्श्वभूमीवर, पिकांच्या नुकसानीचा सर्वाधिक धोका (असुरक्षित) असलेले १११ जिल्हे हे संवेदनशील असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी येथे दिली.

Loading content, please wait...
kharif crops
El Nino impact on crops
El Nino impact on farming
EL Nino effects on rainfall
agriculture monsoon challenges