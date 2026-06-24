El Nino Effect: एल निनो’मुळे खरीप संकटात; देशातील १११ जिल्हे धोक्याच्या श्रेणीत, केंद्र सरकारने काय दिला आहे इशारा!

नवी दिल्ली : ‘एल निनो’मुळे मॉन्सूनच्या पावसात ४३ टक्क्यांची तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देशातील खरीप पेरणीवर याचा परिणाम होणार असून, या पार्श्वभूमीवर, पिकांच्या नुकसानीचा सर्वाधिक धोका (असुरक्षित) असलेले १११ जिल्हे हे संवेदनशील असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी येथे दिली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.देशावरील एल निनो संकटाचा आढावा घेण्यासाठी आज आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. विविध राज्यांचे मंत्री, सचिव, तज्ज्ञ, अभ्यासकांसह शासकीय अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. चौहान यांनी सांगितले, की मॉन्सूनची कमकुवत स्थिती दोन जुलैपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांकडे खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी खूप कमी वेळ उरला आहे..शिवराजसिंह चव्हाण म्हणाले, की मंत्रालयाने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमधील ३१५ जिल्ह्यांची यादी तयार केली आहे, जिथे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...यापैकी १११ जिल्ह्यांना, ज्यात महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यांचा समावेश आहे ‘सर्वाधिक असुरक्षित’ असलेल्या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे, कारण तेथे सिंचन सुविधा २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. २५ ते ५० टक्के सिंचन सुविधा असलेले आणखी ७६ जिल्हे ‘मध्यम असुरक्षित’ असलेल्या श्रेणीत येतात, तर धरण आणि सिंचनाची पुरेशी पायाभूत सुविधा असलेले १२८ जिल्हे ‘कमी असुरक्षित’ असलेल्या श्रेणीत येतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.