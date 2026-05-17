नातेवाईक नाहीत, आधार नाही; शेवटच्या प्रवासाची चिंता मिटवण्यासाठी वृद्धाने केलं स्वतःचं श्राद्ध

शिवपुरी (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील करेरा भागातील हाजीनगर गावात एका ६० वर्षीय अविवाहित वृद्धाने अत्यंत असामान्य पाऊल उचलले आहे. आपल्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार कोण करणार, याची चिंता सतत मनात असल्याने त्यांनी जिवंत असतानाच स्वतःचे अंत्यविधी आणि सामुदायिक भोजन आयोजित केले..एकट्या वृद्धाची एकाकी जीवनशैलीकल्याण पाल नावाचे हे वृद्ध गावात एकटेच राहतात. त्यांचे जवळचे कोणतेही नातेवाईक नाहीत. कुटुंबातील ते एकुलते एक असून त्यांनी कधीही विवाह केलेला नाही. मृत्यूनंतर धार्मिक विधी योग्य रीतीने पार पडतील की नाही, या विचाराने ते अस्वस्थ होते..प्रयागराज येथे पार पडले पूर्वविधीया कार्यक्रमाच्या दोन दिवस आधी कल्याण पाल प्रयागराजला गेले होते. तेथे त्यांनी स्वतःच्या नावाने धार्मिक विधी पूर्ण केले आणि गंगास्नानही केले. हे स्नान अस्थिविसर्जनानंतर होणाऱ्या परंपरागत स्नानासारखेच होते.गावात भजन-कीर्तन आणि भव्य भोजनगावात परतल्यानंतर त्यांनी २४ तासांचा भजन-कीर्तन कार्यक्रम आयोजित केला. त्यानंतर शनिवारी मोठ्या प्रमाणात सामुदायिक भोजनाचे आयोजन करण्यात आले. आसपासच्या गावांमधून सुमारे ६ ते ७ हजार लोक या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. पारंपरिक श्राद्धभोजनप्रमाणे सर्व व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र एकच फरक होता, ज्या व्यक्तीसाठी हे भोजन ठेवण्यात आले होते, ती व्यक्ती स्वतः उपस्थित राहून पाहुण्यांचे स्वागत करत होती. पाहुण्यांसाठी बसण्याची आणि भोजनाची विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती..व्हायरल झाले निमंत्रणया कार्यक्रमाचे निमंत्रण पत्रक काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. त्यात 'अंतिम गंगा-पूजन आणि स्वतःच्या उपस्थितीत होणारे भोजन' असे वर्णन करण्यात आले होते..समाधानाची भावनाभावनाविवश होऊन कल्याण पाल म्हणाले की, आता त्यांना खूप हलके वाटत आहे. आपल्या अंतिम प्रवासाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे विधी त्यांनी हयात असतानाच पूर्ण केले आहेत. मृत्यू आला तरी मी शांतपणे प्राण सोडेन, कारण सर्व विधी मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.