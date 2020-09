Video: वृद्ध महिलेला बेशुद्ध होईपर्यंत मारहाण

गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) : एका रस्त्यामध्ये वृद्ध महिलेला बेशुद्ध होईपर्यंत बेदम मारहाण केल्याची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून, संबंधित व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. एक जण महिलेची छेड काढत होता, त्याला वृद्ध महिलेने विरोध केला म्हणून मारहाण केल्याची घटना घडल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

वृद्ध महिलेचा मुलगा सुशांत चौधरी यांनी सांगितले की, आमच्या परिसरात राहात असलेली व्यक्ती मुली आणि महिलांची छेड काढून दहशत निर्माण करत होता. आमच्या कॉलनीमधून एक महिला जात होती. त्यावेळी त्याने छेड काढली. आईने त्याला विरोध केल्यानंतर त्याने मारहाण करण्यास सुरवात केली. बेशुद्ध होईपर्यंत हातात मिळेल त्या वस्तूने त्याने मारहाण केली. लोखंडी खुर्चीही उचलून डोक्यात घातली. आई बेशुद्ध पडल्यानंतर रुग्णालयात दाखल केले आहे. रुग्णालयात उपचार सुरू असून, तिची प्रकृती अद्यापही गंभीर आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

An elderly woman was brutally assaulted in Kavi Nagar area of #Ghaziabad after she raised her voice against the eve teasing of her daughter by the same man. pic.twitter.com/nOG7nxxhIY

