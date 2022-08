By

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर आता निवडणूक आयोगानं उद्धव ठाकरेंना झटका दिला आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुनावणीसाठी मागितलेली चार आठवड्यांच्या मुदतची मागणी फेटाळत केवळ पंधरा दिवसातच उत्तर सादर करण्याचे आदेश आयोगानं दिले आहेत. (Election Commission blow to Uddhav Thackeray Direction to give answer within 15 days)

हेही वाचा: PM मोदींनी व्यंकय्या नायडूंची केली आचार्य विनोबा भावेंशी तुलना!

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर खरी शिवसेना कोणती उद्धव ठाकरे गटाची की एकनाथ शिंदे गटाची याचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यानुसार शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणावर कोणत्या गटाचा अधिकार राहिल, यावर निवडणूक आयोग सुनावणी घेणार आहे. तत्पूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह उत्तर देण्यासाठी ८ ऑगस्टपासून चार आठवड्यांचा वेळ द्यावा म्हणजेच ८ सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ द्यावा अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. पण निवडणूक आयोगानं त्यांची मागणी फेटाळत केवळ १५ दिवसांत उत्तर द्यावं असे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा: सल्लागार समितीत शिवसेनेला हवंय स्थान; विधानसभा अध्यक्षांना पुन्हा पत्र

त्यामुळं आता २३ ऑगस्ट रोजी उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगापुढं आपलं म्हणणं मांडावं लागणार आहे. म्हणजेच २२ तारखेला सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाला उत्तर उद्धव ठाकरे गटाला द्यावं लागणार आहे. यावरुन शिवसेनेला दोन्ही बाजूंनी कसरत करावी लागणार आहे.