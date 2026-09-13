Social Media Election Rules : निवडणूक प्रचारात डीपफेक व्हिडिओ वापराल तर कारवाई; आयोगाचे राजकीय पक्षांना कडक निर्देश

सोशल मीडियावरील निवडणूक प्रचारात बनावट व्हिडिओ आणि डीपफेकच्या वापराबाबत निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. राजकीय पक्षांनी सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करावा आणि कोणतीही बनावट किंवा डीपफेक सामग्री निदर्शनास आल्यास ती तीन तासांच्या आत हटवावी, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी हे निर्देश देण्यात आले आहेत..तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एखाद्या नेत्याचा आवाज, चेहरा किंवा प्रतिमा बदलून प्रत्यक्षात न घडलेल्या घटना दाखवणारे व्हिडिओ तयार केले जाऊ शकतात. अशा माध्यमातून चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरू शकते. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात डीपफेकचा वापर टाळण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे..Cm Devendra Fadnavis : काँग्रेसच्या ‘फेक नरेटिव्ह’ला जशास तसे उत्तर द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काँग्रेसवर टीका.उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कथित डीपफेक व्हिडिओबाबत आलेल्या तक्रारीनंतर हा मुद्दा चर्चेत आला. वकील रीना एन. सिंग यांनी आयोगाकडे तक्रार करून संबंधित व्हिडिओचा प्रसार आणि सार्वजनिक प्रदर्शन थांबवण्याची मागणी केली होती. तसेच व्हिडिओचा उगम, तो तयार करणारी व्यक्ती आणि त्याच्या प्रसाराची पद्धत याची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली..नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईआयोगाने राजकीय पक्षांना माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००, आयटी नियम २०२१, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि आदर्श आचारसंहितेतील तरतुदींचे पालन करण्यास सांगितले आहे. डीपफेक ऑडिओ-व्हिडिओ तयार करणे, प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Nitish Kumar Video: 'तो' व्हिडीओ AI जनरेटेड? नितीश कुमार कुठे गायब झाले? 58 सेकंदांचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल.तसेच, बनावट युजर अकाउंट किंवा बेकायदेशीर माहिती आढळल्यास संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडे तक्रार करण्यास सांगण्यात आले आहे. तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास आयटी नियमांतील ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटीकडे दाद मागता येईल. प्रचारादरम्यान अपमानास्पद सामग्री, लहान मुलांचा वापर आणि प्राण्यांवरील हिंसाचार दर्शवणारे कंटेंट टाळण्याचेही निर्देश आयोगाने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.