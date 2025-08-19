Bihar Voter List : वगळलेल्या मतदारांची यादी जाहीर; बिहार निवडणूक आयोगाचे पाऊल

नवी दिल्ली (पीटीआय) : बिहारमधील मतदारयादीतून ज्या ६५ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्या यादी आयोगाने सोमवारी जाहीर केली. मतदारयादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या लोकांच्या नावांची यादी येत्या मंगळवारपर्यंत (ता.१९) जारी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार विशेष बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणी मोहिमेचा (एसआयआर) प्रक्रियेचा भाग म्हणून प्रकाशित झालेल्या मतदारयादीच्या मसुद्यातून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे निवडणूक आयोगाने आज जाहीर केली. .निवडणूक आयोग सर्व मतदान केंद्रांवर ‘एएसडी’ (अनुपस्थित, स्थलांतरित आणि मृत) मतदारांची नावे प्रकाशित करत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ते ऑनलाइन करण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रोहतास, बेगुसराई, अर्ज्वल, सिवान, भोजपूर व अन्य निवडणूक केंद्रांवर ‘एएसडी’ यादी लावली जाणार आहे..निवडणूक आयोगाने एक ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणीत समाविष्ट नसलेल्या सुमारे ६५ लाख मतदारांची बूथनिहाय यादी प्रकाशित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी दिले होते. बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे तेथे मतदारयाद्यांची फेरपडताळणी करण्यात आली आहे.आयोगाच्या पहिल्या टप्प्यातील फेरपडताळणी यादीतून ६५ हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत..वगळलेल्या मतदारांची संख्या (निवडक शहरांमधील)मुझफ्फरपूर - २,८२,०००समस्तीपूर - २,८३,०००गोपाळगंज - ३,१०,०००पाटणा - ३,९५,०००मधुबनी - ३,५२,०००पूर्व चंपारण - ३,१६,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.