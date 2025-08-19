देश

Bihar Voter List : वगळलेल्या मतदारांची यादी जाहीर; बिहार निवडणूक आयोगाचे पाऊल

Election Commission : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने बिहारमधील ६५ लाख हटवलेल्या मतदारांची यादी जाहीर केली असून, ही नावे एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत वगळण्यात आली आहेत.
नवी दिल्ली (पीटीआय) : बिहारमधील मतदारयादीतून ज्या ६५ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्या यादी आयोगाने सोमवारी जाहीर केली. मतदारयादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या लोकांच्या नावांची यादी येत्या मंगळवारपर्यंत (ता.१९) जारी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार विशेष बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणी मोहिमेचा (एसआयआर) प्रक्रियेचा भाग म्हणून प्रकाशित झालेल्या मतदारयादीच्या मसुद्यातून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे निवडणूक आयोगाने आज जाहीर केली.

