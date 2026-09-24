Election Commission: आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत दोन प्रवाह; सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कायदेशीर काथ्याकूट

नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवायच्या की नाहीत, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळी मते मांडली आहेत. संबंधित खटले घटनापीठाकडे सोपविण्याची गरज असल्याचे न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांनी सांगितले असून याच्या उलट हे खटले घटनापीठाकडे सोपविण्याची गरज नसल्याचे निरीक्षण न्या. दीपांकर दत्ता यांनी नोंदविले. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३ च्या कायद्यामुळे स्वतंत्र नेमणूक प्रक्रियेची सुनिश्चिती होत असल्याचे दिसत नाही. निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका होण्यासाठी आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित असणे गरजेचे आहे. आयोग केवळ स्वतंत्र असून चालणार नाही तर त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसणेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे असल्याची टिपणी न्या. दत्ता यांनी निकालात केली आहे..आयोगाच्या रचनेतील बदलवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकासंदर्भातील नियमावली बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये संसदेत विधेयक मंजूर केले होते. त्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक मंत्री यांचा समावेश करण्यात आला. जुन्या नियमावलीनुसार या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा समावेश होता..आव्हान नेमके कशाला?या प्रकरणात राज्यघटनेच्या व्याख्येशी संबंधित प्रश्न महत्त्वाचा होता. घटनेच्या कलम-१४५ (३) नुसार घटनापीठाद्वारे कायद्याच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे असल्याचे मत न्या. शर्मा यांनी व्यक्त केले. निवड समितीत स्वत: पंतप्रधान आणि त्यांनी नामनिर्देशित केलेला एक मंत्री असतो. त्यामुळे २ विरुद्ध १ अशा मतफरकाचा प्रभाव सत्ताधाऱ्यांना प्राप्त होतो. अशावेळी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका होणे कठीण असल्याचा दावा करत असंख्य याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...खटले न्या. सूर्य कांत यांच्याकडेसरकारने घटनेच्या ‘कलम-३२४’ द्वारे निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त असल्याची भूमिका मांडली होती. दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळे मत दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे खटले आता सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्याकडे अधिक विचारासाठी पाठवले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.