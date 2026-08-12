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जखमी हत्तींच्या मदतीला धावली 'एलिफंट ब्रिगेड'; पलामूमध्ये ४ पाळीव हत्तींचे अनोखे पथक

पलामू टायगर रिझर्व्हमध्ये जखमी जंगली हत्तींच्या शोध, उपचार आणि सुरक्षित बचावासाठी प्रशिक्षित ‘एलिफंट ब्रिगेड’ची अनोखी मोहीम; मानव-हत्ती संघर्ष कमी करण्यासाठीही महत्त्वाची भूमिका
Trained elephants of the ‘Elephant Brigade’ assist forest officials in rescuing an injured wild elephant at Palamu Tiger Reserve, Jharkhand

Trained elephants of the ‘Elephant Brigade’ assist forest officials in rescuing an injured wild elephant at Palamu Tiger Reserve, Jharkhand.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जंगली हत्ती जखमी झाल्यानंतर त्याचा शोध घेणे, त्याच्यापर्यंत पोहोचणे आणि उपचारासाठी त्याला सुरक्षितपणे हाताळणे हे वन विभागासमोर मोठे आव्हान असते. मात्र, झारखंडमधील बेतला नॅशनल पार्क आणि पलामू टायगर रिझर्व्ह (PTR) येथे वन कर्मचाऱ्यांना या कामात चार प्रशिक्षित हत्तींची विशेष मदत मिळते. ‘एलिफंट ब्रिगेड’ म्हणून ओळखले जाणारे हे पथक नुकतेच ‘भल्ला’ नावाच्या जखमी जंगली हत्तीच्या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये सहभागी झाले होते.

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