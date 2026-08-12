जखमी हत्तींच्या मदतीला धावली 'एलिफंट ब्रिगेड'; पलामूमध्ये ४ पाळीव हत्तींचे अनोखे पथक

जंगली हत्ती जखमी झाल्यानंतर त्याचा शोध घेणे, त्याच्यापर्यंत पोहोचणे आणि उपचारासाठी त्याला सुरक्षितपणे हाताळणे हे वन विभागासमोर मोठे आव्हान असते. मात्र, झारखंडमधील बेतला नॅशनल पार्क आणि पलामू टायगर रिझर्व्ह (PTR) येथे वन कर्मचाऱ्यांना या कामात चार प्रशिक्षित हत्तींची विशेष मदत मिळते. ‘एलिफंट ब्रिगेड’ म्हणून ओळखले जाणारे हे पथक नुकतेच ‘भल्ला’ नावाच्या जखमी जंगली हत्तीच्या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये सहभागी झाले होते..ज्येष्ठ ‘जूही’पासून लहान ‘राखी’पर्यंतया ब्रिगेडमध्ये जूही, सीता, मुर्गेश आणि राखी या चार हत्तींचा समावेश आहे. यातील जूही सर्वांत ज्येष्ठ आहे. तिला १९८१ मध्ये बिहारमधील सीतामढी येथून पलामूमध्ये आणण्यात आले होते. २०२३ मध्ये झालेल्या महिला हॉकी आशियाई चॅम्पियनशिपची ती अधिकृत शुभंकर होती. लालूप्रसाद यादव आणि ज्योती बसू यांसारख्या नेत्यांनीही तिच्यावर बसून सफारी केल्याचे सांगितले जाते.सीता आणि मुर्गेश ही आई-मुलाची जोडी असून त्यांना २०१६-१७ मध्ये कर्नाटकातील बांदीपूर राष्ट्रीय उद्यानातून पलामू येथे आणण्यात आले.राखीची कहाणी मात्र वेगळी आहे. २०१२-१३ मध्ये ती अवघी सहा महिन्यांची असताना वीज पडून तिच्या आईचा मृत्यू झाला. वन अधिकाऱ्यांनी राखीला वाचवून बेतला येथे आणले. आज ती या विशेष ब्रिगेडचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे..जंगली हत्तींच्या रेस्क्यूमध्ये मोठी मदतप्रशिक्षित हत्तींच्या मदतीने वन कर्मचारी जखमी किंवा संकटात सापडलेल्या जंगली हत्तींचा शोध घेऊ शकतात. जंगली हत्तींच्या जवळ जाणे धोकादायक असल्याने प्रशिक्षित हत्तींची उपस्थिती वन कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. जंगली हत्तींचे वर्तन समजून घेणे आणि उपचाराच्या वेळी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे यासाठीही या ब्रिगेडचा उपयोग केला जातो..मानव-हत्ती संघर्ष रोखण्यासाठी संशोधन केंद्रपलामू परिसरात मानव-हत्ती संघर्ष कमी करण्यासाठी २० एकर जागेवर ‘ह्युमन-एलीफंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर’ उभारले जात आहे. या केंद्राला सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी अँड नॅचरल हिस्ट्री (SACON) तांत्रिक मदत करणार आहे.वन्यजीव संस्थेच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, झारखंडमध्ये सुमारे २१७ हत्ती असून त्यापैकी १३० हत्ती पलामू टायगर रिझर्व्हमध्ये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २०१९ ते २०२४ या कालावधीत मानव-हत्ती संघर्षात ४७४ जणांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारीही देण्यात आली आहे..विशेष आहार अन् रोजचे प्रशिक्षणPTRचे उपसंचालक प्रजेशकांत जेना यांच्या माहितीनुसार, चारही हत्तींसाठी विशेष आहार आणि दैनंदिन दिनक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणातून जंगली हत्तींच्या हालचाली आणि वर्तनाचा अभ्यास करण्यासही मदत होते.मानव-हत्ती संघर्षाचे प्रमाण कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये ही अनोखी ‘एलिफंट ब्रिगेड’ वन विभागासाठी महत्त्वाची ठरत असून, जखमी वन्य हत्तींच्या बचावकार्यात हत्तीच हत्तींच्या मदतीला धावून येत असल्याचे अनोखे चित्र पलामूमध्ये पाहायला मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.