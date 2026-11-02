Elephant Death: दुर्गम जंगलात आढळला हत्तीचा मृतदेह; शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार

झारखंडमधील लातेहार जिल्ह्यातील बालूमाथ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या बिशुनपूर जंगलात एका रानटी हत्तीचा मृतदेह आढळला आहे. हत्तींमधील अंतर्गत संघर्षात या हत्तीचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे. मात्र, शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.बुधवारी संध्याकाळी स्थानिक ग्रामस्थांना दुर्गम जंगल परिसरात हत्तीचा मृतदेह आढळला. संध्याकाळ झाल्यामुळे त्याच दिवशी घटनास्थळाचा पंचनामा करणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर गुरुवारी सकाळी वन विभागाचे अधिकारी आणि पशुवैद्यकीय डॉक्टरांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले..वन विभागाकडून घटनास्थळाची पाहणीवन परिक्षेत्र अधिकारी नंदकुमार महतो यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली. हा परिसर दरीमध्ये असून, मुख्य मानवी वस्तीपासून सुमारे दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर घनदाट जंगलात आहे.प्राथमिक तपासणीनुसार, हत्तींमधील आपापसातील झुंजीत हा हत्ती गंभीर जखमी झाला असावा आणि त्यातून त्याचा मृत्यू झाला असावा, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, मृत्यूमागील अन्य संभाव्य कारणेही तपासली जात आहेत. शवविच्छेदन आणि नमुन्यांच्या तपासणीनंतरच याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढला जाणार आहे..यापूर्वीही हत्तींच्या संघर्षात मृत्यूलातेहार आणि पलामू परिसरात यापूर्वीही हत्तींमधील संघर्षाच्या घटना घडल्या आहेत. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पलामू व्याघ्र प्रकल्प परिसरात हत्तींमधील झुंजीत एक हत्ती गंभीर जखमी झाला होता. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला होता. नोव्हेंबर २०२५ मध्येही अशाच प्रकारच्या संघर्षात आणखी एका हत्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती.२०२१ मध्ये बेतला राष्ट्रीय उद्यानातील ‘काल भैरव’ नावाच्या पाळीव हत्तीचा पलामू किल्ल्याजवळ जंगली हत्तींच्या कळपाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.परिसरात १५ हत्तींचा वावरबालूमाथ परिसरात सध्या सुमारे १५ रानटी हत्तींचा कळप फिरत असल्याची माहिती आहे. हा परिसर पलामू व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीत येत नसला, तरी येथे हत्तींचा वावर कायम आहे.या कळपामुळे जंगलालगतच्या शेतांचे नुकसान झाले असून काही घरांचीही तोडफोड झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. हत्तींना परिसरातून दूर करण्यासाठी वन विभागाने यापूर्वी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, त्यांचा वावर सुरूच असल्याने स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.दरम्यान, बिशुनपूर जंगलात आढळलेल्या हत्तीच्या मृत्यूचा तपास सुरू असून, शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.