Video: ...अन् हत्तीने मारली कोलांटी उडी!

नवी दिल्ली: हत्तींचा कळप नदीमध्ये उतरत असताना एका हत्तीने कोलांडी उडी घेतली. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पाहून नेटिझन्स प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहेत.

...अन् पत्नीच्या तोंडाला प्रेमानं लावला मास्क!

आएफएस ऑफिसर प्रवीण कासवान यांनी ट्विटरवरून हत्तीचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये हत्तींचा एक कळप नदीत उतरताना दिसत आहे. मात्र, त्यावेळी 2 हत्तींची खूप गम्मत होते. यामधील एक हत्ती सावकाश कोरड्या नदीपात्रात उतरतो. मात्र, दुसरा हत्ती सरकणाऱ्या वाळूचा वापर करत कोलांटी उडी मारून नदीपात्रात उतरत असल्याचे दिसते.

There are two ways to get down on a river bed. VC unknown. pic.twitter.com/us4h1alnfi

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 26, 2020