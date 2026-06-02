MSME loan Scheme: लघु व मध्यम उद्योगांसाठी तातडीची कर्ज हमी योजना; एकूण दोन लाख ५५ हजार कोटींचा निधी

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य स्थितीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने लघु व मध्यम उद्योगांना एकूण दोन लाख ५५ हजार कोटी रुपयांचे जादा कर्ज देण्यासाठी तातडीची कर्ज हमी योजना सुरू केली आहे..ज्यांची बँक खाती ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नियमित आहेत, अशा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, इतर व्यावसायिक आणि प्रवासी विमान कंपन्यांना या कर्ज योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी दोन लाख ६२ हजार अर्ज प्राप्त झाले असून ७९ हजार ९५० अर्ज मंजूर करून ३५ हजार १९४ कोटी रुपयांची कर्जे देण्यात आल्याची माहिती वित्तीय सेवा विभागाचे संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अय्यपन यांनी दिली. .सरकारतर्फे लघु उद्योगांसाठी शंभर टक्के आणि इतरांसाठी व विमान कंपन्यांसाठी ९० टक्के कर्ज हमी दिली जाईल. या योजनेमुळे उद्योग बंद पडणार नाहीत, नोकऱ्या वाचतील आणि बाजारातील वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहील, असे सरकारला वाटते. .कर्जाची रक्कम खेळत्या भांडवलाच्या २० टक्क्यांपर्यंत जास्तीत जास्त १०० कोटी रुपये, तर विमान कंपन्यांसाठी अटींनुसार १,५०० कोटी रुपयांपर्यंत असेल. कर्ज परतफेडीची मुदत सर्वसामान्य उद्योगांसाठी पाच वर्षे, तर विमान कंपन्यांसाठी सात वर्षे असेल.