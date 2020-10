अयोध्या येथील मशिदीसाठी पहिली देणगी दिली हिंदू व्यक्तीने

लखनऊ- अयोध्या येथे उभारल्या जाणाऱ्या धन्नीपूर मशिदीला 21 हजार रुपयांच्या देणगीचा पहिला धनादेश मिळाला आहे. या मशिदीसाठी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन या ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे. या मशिदीला पहिली देणगी ही लखनऊ येथील रोहित श्रीवास्तव यांनी दिली आहे. त्यांनी मशिदीच्या ट्रस्ट कार्यालयात देणगीचा धनादेश जमा केला आहे.

रोहित श्रीवास्तव हे लखनऊ विद्यापीठातील विधी विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. मशीद उभारण्यासाठी मिळालेली ही पहिली देणगी आहे. यापूर्वी ट्रस्टचे सचिव अतहर हुसेन म्हणाले होते की, मशिदीला केवळ प्रामाणिकपणे कमावलेल्या पैशातून देणगी देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये विशेषतः वीज चोरी, कर चोरी, लाच, तस्करी, खंडणी किंवा सरकारी कायद्याविरोधात कमावलेले धन घेतले जाणार नाही.

An employee of law faculty at Lucknow University, Rohit Srivastava donated Rs 21,000 y'day to Indo-Islamic Cultural Foundation - formed by UP Sunni Central Waqf Board for construction of the mosque on the five-acre plot in Ayodhya. This is the first donation for the construction. pic.twitter.com/CzMozHITX7

— ANI UP (@ANINewsUP) October 4, 2020