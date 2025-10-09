Mission Shakti 5.0: व्हीलचेअरवरून तहसीलदार बनल्या दोन दिव्यांग विद्यार्थिनी; मिशन शक्ती ५.० अंतर्गत अनोखा सशक्तीकरण उपक्रम

देश

Success Story: उत्तर प्रदेशातील 'मिशन शक्ती ५.०' अंतर्गत दोन दिव्यांग विद्यार्थिनींनी तहसील कार्यालय चालवून दाखवले, नेतृत्व आणि सक्षमीकरणाचे प्रेरक उदाहरण दिले. व्हीलचेअरवरून कार्यालयाची पाहणी करत या विद्यार्थिनींनी प्रशासनाच्या कामाचा अनुभव घेतला.
Mission Shakti 5.0

Mission Shakti 5.0

सकाळ वृत्तसेवा
सहारनपूर: उत्तर प्रदेशात 'मिशन शक्ती ५.०' कार्यक्रमांतर्गत प्रशासनाने एक अनोखा आणि प्रेरणादायी उपक्रम राबवला. बुधवार दिनी, तहसील सदर येथे आयोजित कार्यक्रमात दोन दिव्यांग विद्यार्थिनींना प्रशासकीय जबाबदारी सोपवण्यात आली.

