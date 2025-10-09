Mission Shakti 5.0: व्हीलचेअरवरून तहसीलदार बनल्या दोन दिव्यांग विद्यार्थिनी; मिशन शक्ती ५.० अंतर्गत अनोखा सशक्तीकरण उपक्रम

सहारनपूर: उत्तर प्रदेशात 'मिशन शक्ती ५.०' कार्यक्रमांतर्गत प्रशासनाने एक अनोखा आणि प्रेरणादायी उपक्रम राबवला. बुधवार दिनी, तहसील सदर येथे आयोजित कार्यक्रमात दोन दिव्यांग विद्यार्थिनींना प्रशासकीय जबाबदारी सोपवण्यात आली..या उपक्रमाचा उद्देश दिव्यांग आणि महिलांना सक्षमीकरणाचे व्यासपीठ देणे हा होता. यामध्ये शोएबा खानम हिला 'एक दिवसाची उप-विभागीय दंडाधिकारी' आणि राधिका प्रजापती हिला 'एक दिवसाची तहसीलदार' बनवण्यात आले..Dharashiv Crime: किरकोळ वादातून खून; आरोपी फरार, पोलिस तपास सुरू.व्हीलचेअरवर बसून शोएबाने केली SDM कार्यालयाची पाहणीमुघल माजरा गावची रहिवासी असलेल्या शोएबा खानम हिने व्हीलचेअरवर बसून तहसील सदरची पाहणी केली. तिने विविध कार्यालयांना भेट दिली, अधिकाऱ्यांकडून कामाची माहिती घेतली आणि लोकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या..शोएबा म्हणाली, "समाज अनेकदा दिव्यांगांना कमजोर मानतो, पण जर संधी मिळाली तर आम्ही कुणापेक्षाही कमी नाही. महत्त्वाचे निर्णय घेणे सोपे नसते आणि लोकांसाठी काम करताना अधिकाऱ्यांना किती मेहनत घ्यावी लागते, याचा अनुभव मी घेतला.".दिव्यांग विद्यार्थिनी राधिका प्रजापती हिने 'एक दिवसाची तहसीलदार' म्हणून लोकांच्या तक्रारी ऐकल्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया जवळून अनुभवली. कार्यक्रमात उपस्थित एसडीएम सुबोध कुमार आणि इतर अधिकाऱ्यांनी दोन्ही विद्यार्थिनींचा सन्मान केला आणि त्यांच्या आत्मविश्वासाचे कौतुक केले..'अपंगत्व ही अडचण नाही, ती संघर्षाची प्रेरणा'या उपक्रमातून प्रशासनाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. अधिकारी म्हणाले, "यामुळे केवळ विद्यार्थिनींचा आत्मसन्मान वाढणार नाही, तर अपंगत्व (दिव्यांगता) ही कोणतीही अडचण नसून, तो संघर्षाला जिंकण्याची प्रेरणा आहे, हा संदेश समाजात जाईल. योग्य व्यासपीठ आणि संधी मिळाल्यास दिव्यांग व्यक्ती देखील नेतृत्व आणि जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडण्यास सक्षम आहेत.".Power Cut : जिल्ह्यातील ४ हजार २६२ ग्राहकांची बत्ती गूल; महावितरणचा दणका, ग्राहक दामिनी पथकाच्या रडारवर.या उपक्रमाने दाखवून दिले की, दिव्यांग विद्यार्थिनी केवळ शिक्षण किंवा सामाजिक उपक्रमांपर्यंतच मर्यादित नाहीत, तर त्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्याही यशस्वीपणे पार पाडू शकतात. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांनाही समाजात सर्वांना समान संधी मिळायला हव्यात यावर विचार करण्यास भाग पाडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.