EMRS Recruitment 2023 : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शिअल स्कूलमध्ये भरतीसाठी मोठी जाहीरात निघाली आहे. यामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, ईएमआरएसमध्ये ३८४८० अध्यापन आणि शिक्षकेतर पदांवर उमेदवारांची नियुक्ती केली जाईल.

सरकारी नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक चांगली संधी आहे. नोंदणी अद्याप सुरू झाली नाही. लिकं ओपन झाल्यावर मात्र इच्छुक आणि पात्र उमेदवार अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. संभाव्य अर्जदारांनी अर्ज प्रक्रिया, महत्त्वाच्या तारखा आणि कोणत्याही अतिरिक्त सूचना जाणून घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. (EMRS Recruitment 2023)

या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रतेपासून ते वयोमर्यादेपर्यंत सर्व काही पदानुसार ठरलेलं. प्रत्येक पदाबाबत सविस्तर जाणून घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर सूचना दिली आहे. (The National Testing Agency has released the Eklavya Model Residential School (EMRS) Recruitment 2023 Notification)

निवड कशी होईल-

या पदांवरील निवड परीक्षेच्या अनेक टप्प्यांनंतर केली जाईल. प्रथम तीन तासांची लेखी परीक्षा होईल. या मुलाखतीनंतर आणि शेवटी कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. सर्व टप्पे पार करणाऱ्या उमेदवारांची निवड अंतिम असेल.

कधी अर्ज करता येईल-

अर्जाची लिंक अद्याप सक्रिय केलेली नाही. अर्ज कधी सुरू होतील आणि शेवटची तारीख काय आहे? अशा माहितीसाठी वेळोवेळी अधिकृत वेबसाइटला भेट देत रहा. येथून तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल. अर्ज करण्यासाठी आणि तपशील जाणून घेण्यासाठी, NTA च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या – recruitment.nta.nic.in.

रिक्त जागा पुढीलप्रमाणे-

प्राचार्य – ७४० पदे

उपप्राचार्य – ७४० पदे

पदव्युत्तर शिक्षक – ८१४० पदे

पदव्युत्तर शिक्षक (Computer Science) – ७४० पदे

प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक – ८८८० पदे

कला शिक्षक – ७४० पदे

संगीत शिक्षक – ७४० पदे

शारीरिक शिक्षण शिक्षक – १४८० पदे

ग्रंथपाल – ७४० पदे

स्टाफ नर्स – ७४० पदे

वसतिगृह वॉर्डन – १४८० पदे

लेखापाल – ७४० पदे

खानपान सहाय्यक – ७४० पदे

चौकीदार – १४८० पदे

कुक – ७४० पोस्ट

समुपदेशक – ७४० पदे

चालक – ७४० पदे

इलेक्ट्रिशियन कम प्लंबर – ७४० पदे

गार्डनर – ७४० पदे

कनिष्ठ सचिवालय सहाय्यक – १४४० पदे

लॅब अटेंडंट – ७४० पदे

मेस हेल्पर – १४८० पदे

वरिष्ठ सचिवालय सहाय्यक – ७४० पदे

सफाई कामगार – २२२० पदे

अर्ज कसा कराल -