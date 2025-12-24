'साहित्य विश्वाचा 'हिरा' हरपला! विनोद कुमार शुक्ल यांचे निधन; शासकीय इतमामात होणार अंत्यसंस्कार

ज्येष्ठ हिंदी साहित्यिक आणि ५९ व्या ज्ञानपीठ पुरस्काराचे मानकरी विनोद कुमार शुक्ल यांचे मंगळवारी रायपूर येथे वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे साहित्य विश्वात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगींसह अनेक नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.विनोद कुमार शुक्ल हे त्यांच्या साध्या, पण अत्यंत खोलवर परिणाम करणाऱ्या लेखनशैलीसाठी ओळखले जात होते..नेत्यांनी वाहिलेली श्रद्धांजलीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी : 'विनोद कुमार शुक्ल यांचे साहित्य क्षेत्रातील योगदान अमूल्य आहे. हिंदी साहित्य समृद्ध करण्यात त्यांनी बजावलेली भूमिका सदैव स्मरणात राहील," अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ : शुक्ल यांचे निधन ही साहित्य विश्वाची कधीही भरून न निघणारी हानी असल्याचे सांगत योगींनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (छत्तीसगड) : शुक्ल हे छत्तीसगडचा गौरव होते. त्यांच्या सन्मानार्थ राज्य सरकारने त्यांचा अंत्यसंस्कार पूर्ण राजकीय सन्मानाने (State Honours) करण्याचा निर्णय घेतला आहे..साहित्यातील मैलाचे दगडविनोद कुमार शुक्ल यांनी आपल्या साहित्यातून सामान्य माणसाच्या संघर्षाला आणि जगण्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. याच वर्षी २१ नोव्हेंबर रोजी त्यांना ५९ व्या ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. हा सन्मान मिळवणारे ते छत्तीसगडमधील पहिले साहित्यिक ठरले. त्यांच्या 'नौकर की कमीज' आणि 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' यांसारख्या कलाकृतींनी साहित्य विश्वावर मोठी छाप पाडली. 'नौकर की कमीज' या त्यांच्या कादंबरीवर प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते मणी कौल यांनी चित्रपटही बनवला होता..शुक्ल यांची भाषा अतिशय सूक्ष्म आणि भावपूर्ण असायची. त्यांनी साध्या शब्दांतून जीवनाचे मोठे तत्वज्ञान मांडले. १ नोव्हेंबर रोजी छत्तीसगड दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान मोदींनी स्वतः त्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. त्यांच्या निधनाने हिंदी साहित्यातील एक तेजस्वी पर्व संपले आहे.विनोद कुमार शुक्ल हे केवळ एक लेखक नव्हते, तर ते पिढ्यानपिढ्यांच्या लेखकांसाठी प्रेरणास्थान होते. त्यांच्या रचना आजही नव्या लेखकांना मार्ग दाखवत राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.