९० गुन्हे, १० वर्षांची दहशत! युपीचा 'डेंजर' डाकू एन्काउंटरमध्ये ढेर; जाणून घ्या रिहान अंसारीची संपूर्ण क्राईम कुंडली

दिल्लीत आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात दहशत पसरवणाऱ्या एका कुख्यात डाकूचा पोलिसांनी थरारक एन्काउंटरमध्ये खात्मा केला.
सकाळ वृत्तसेवा
दिल्लीत आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात दहशत पसरवणाऱ्या एका कुख्यात डाकूचा पोलिसांनी थरारक एन्काउंटरमध्ये खात्मा केला आहे. तब्बल ९० गुन्हे दाखल असलेला हा गुन्हेगार पोलिसांच्या गोळीला बळी पडल्याने शामली परिसरातील जनतेने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

