९० गुन्हे, १० वर्षांची दहशत! युपीचा 'डेंजर' डाकू एन्काउंटरमध्ये ढेर; जाणून घ्या रिहान अंसारीची संपूर्ण क्राईम कुंडली

दिल्लीत आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात दहशत पसरवणाऱ्या एका कुख्यात डाकूचा पोलिसांनी थरारक एन्काउंटरमध्ये खात्मा केला आहे. तब्बल ९० गुन्हे दाखल असलेला हा गुन्हेगार पोलिसांच्या गोळीला बळी पडल्याने शामली परिसरातील जनतेने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे..गुरुवारी मध्यरात्री शामली पोलीस आणि एसओजी (SOG) टीमने एका मोठ्या मोहिमेत रिहान अंसारी नावाच्या कुख्यात डाकूला कंठस्नान घातले. झिंझाना-कसेरवा मार्गावर दोन बदमाश लुटीच्या उद्देशाने फिरत असल्याची पक्की बातमी पोलिसांना मिळाली होती. पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण आरोपींनी थेट पोलिसांवर गोळीबार सुरू केला. स्वसंरक्षार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात रिहान अंसारी गंभीर जखमी झाला आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..रिहान अंसारीची 'क्राईम कुंडली'गेल्या १० वर्षांपासून रिहानने दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात लुटमारीचा धुमाकूळ घातला होता. दिल्लीपासून ते शामली, बागपत, गाझियाबादसह अनेक जिल्ह्यांत त्याच्यावर हत्या, लूट आणि हत्येच्या प्रयत्नाचे तब्बल ९० गुन्हे दाखल होते.नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एका दाम्पत्याला लुटल्याप्रकरणी सहारनपूर डीआयजींनी त्याच्यावर ५० हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. तो 'याहिया गँग'साठी काम करायचा आणि मोठ्या लुटीच्या घटनांचे नियोजन करायचा..विदेशी शस्त्रांचा साठा जप्तएन्काउंटरनंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून इटली बनावटीचे महागडे 'Beretta' पिस्तूल, एक देशी पिस्तूल, जिवंत काडतुसे, एक विना नंबरची दुचाकी, लुटलेले मोबाईल आणि सोन्याच्या अंगठ्या जप्त केल्या आहेत..या चकमकीत सुमित बैसला हा पोलीस शिपाई देखील जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. रिहानचा एक साथीदार अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्यात यशस्वी झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. 'रिहानचा खात्मा हे गुन्हेगारी नियंत्रणाच्या दिशेने मोठे यश आहे,' असे शामलीचे एसपी एन.पी. सिंह यांनी सांगितले आहे..