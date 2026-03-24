इराणमधील 'त्या' शाळेला एका महिन्याचा पगार देणार, अपक्ष खासदाराची लोकसभेत घोषणा...

अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणमधील एका शाळेचं मोठं नुकसान झालं होतं. या हल्ल्यात १६२ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक विद्यार्थी जखमी झाले होते. या घटनेनंतर अनेकांनी दुःख व्यक्त करत निषेध नोंदवला होता. अशातच आता त्या शाळेसाठी आपल्या एका महिन्याचा पगार देणार असल्याची घोषणा अपक्ष खासदार इंजिनिअर रशीद यांनी केली आहे. आज लोकसभेत बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली..ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदी यांनी काल बोलताना अडचणी वाढू शकतात असे म्हटले होते, आणि त्यांचे हे म्हणणे योग्यच आहे. त्यामुळे आपण इराणच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आम्ही सांगत आहोत. इराण हा आपला जुना मित्र आहे आणि अशा संकटाच्या काळात त्याच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले..जम्मू-काश्मीरमधील लोकांनी इराणमधील पीडितांच्या मदतीसाठी सोने आणि वाहनेही दान दिली, असे सांगत त्यांनी तेथील जनतेचे कौतुक केले. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांनी इराणमधील जनतेच्या मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या आहेत. अनेकांनी आपले सोने विकून पैसे दिले. त्यांच्या या कृतीचे मी कौतुक करतो, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, ज्या शाळेवर हल्ला झाला त्या हल्ल्यात १६२ विद्यार्थिनींचा बळी गेला. त्या शाळेच्या पुनर्बांधणीसाठी मी माझ्या एका महिन्याचा पगार देणार आहे. त्यासाठी लवकरच सरकारला पत्र लिहिणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्याची मागणीही केली.