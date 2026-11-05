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सरकारी अभियंत्याच्या घरी छाप्यासाठी पोहोचलं पथक, पत्नीने बाहेर फेकली नोटांनी भरलेली पिशवी; कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमत्ता

Bribe Case News बेहिशोबी मालमत्ता जमवली असल्याची तक्रार सरकारी अभियंत्याविरोधात आल्यानंतर चौकशीसाठी तपास पथकाने छापा टाकला. त्यावेळी अभियंत्याच्या पत्नीने गेट उघडलं नाही आणि पैशांनी भरलेली पिशवी घराबाहेर फेकली.
Anti Corruption Raid at Engineer's Home

Anti Corruption Raid at Engineer's Home

Esakal

सूरज यादव
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सरकारी अभियंत्याच्या घरावर छापा टाकायला पथक पोहोचताच पत्नीने दरवाजा उघडण्यास नकार दिला. त्यानंतर नोटांनी भरलेली पिशवी घराच्या मागच्या बाजूला फेकली. बिहारमध्ये घडलेल्या या प्रकाराने छापा टाकायला गेलेल्या पथकालाही आश्चर्याचा धक्का बसला. पैशांची पिशवी घराच्या मागच्या बाजूला टाकल्याचं समजताच पथकाने ती जप्त केली.

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