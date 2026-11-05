सरकारी अभियंत्याच्या घरी छाप्यासाठी पोहोचलं पथक, पत्नीने बाहेर फेकली नोटांनी भरलेली पिशवी; कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमत्ता

सरकारी अभियंत्याच्या घरावर छापा टाकायला पथक पोहोचताच पत्नीने दरवाजा उघडण्यास नकार दिला. त्यानंतर नोटांनी भरलेली पिशवी घराच्या मागच्या बाजूला फेकली. बिहारमध्ये घडलेल्या या प्रकाराने छापा टाकायला गेलेल्या पथकालाही आश्चर्याचा धक्का बसला. पैशांची पिशवी घराच्या मागच्या बाजूला टाकल्याचं समजताच पथकाने ती जप्त केली..बिहारच्या पटनातील सहरसा आणि औरंगाबादमध्ये अभियंत्याच्या ठिकाणांवर छापा मारण्यात आला. प्राथमिक तपासात अभियंत्याकडे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचं आढळून आले आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. जवळपास ३ कोटी २८ लाखांहून अधिक संपत्तीची माहिती समोर आली आहे..अडीच किलो सोनं, ११ किलो चांदी, लाखोंची रोकड अन् कोट्यवधींची मालमत्ता; १० हजारांची लाच घेताना पकडलेल्या अधिकाऱ्याकडे सापडलं घबाड.अभियंता विजय कुमारच्या ठिकाणांवर छापा टाकायला पथक बुधवारी पोहोचलं होतं. त्याच्या पटना इथल्या दानापूर गोला रोड आणि महेशनगरमधील घरांमध्ये छापा टाकला. यावेळी पटना इथल्या घरी त्याची पत्नी होती. अभियंत्याच्या पत्नीने गेट उघडण्यास नकार दिला. त्यावेळी घरात असलेली रोकड एका पिशवीत भरून ती घराबाहेर फेकली. या पिशवीत लाखोंची रक्कम होती. तर घरात छापा टाकल्यानंतर १० लाखांची रोकड जप्त करण्यात आलीय..विजय कुमार आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे पटनातील दानापूरसह इतर ठिकाणीही अनेक फ्लॅट आहेत. याशिवाय जमीन आणि घरं आहेत. पटनातील घरातून ३१ लाख रोकड तर वेगवेगळ्या बँक खात्यात १० लाख रुपये आहेत. याशिवाय २३ लाखांचे सोने-चांदी आढळून आले. विजय कुमार आणि त्याच्या पत्नीच्या बँक खात्यातही कोट्यवधी रुपये जमा असल्याची माहिती तपास पथकाला मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.