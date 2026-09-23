चिठ्ठी लिहून घेतल्यानंतर किटकनाशक प्यायला भाग पाडलं, इंजिनिअरिंगच्या २० वर्षीय विद्यार्थीनीचा मृत्यू

एका २० वर्षीय इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थीनीला आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. ज्यांनी हे कृत्य करायला भाग पाडलं त्यांनी आधी सुसाइड नोटही तिच्याकडून लिहून घेतली. तेलंगनात ही घटना घडलीय. तरुणीची दुसऱ्या तरुणाशी मैत्री झाल्यानं प्रियकराने तिला किटकनाशक प्यायला भाग पाडल्याचा आरोप करण्यात येतोय..इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थीनीने किटकनाशक प्राशन केलं असून कुटुंबियांच्या नावे सुसाइड नोट लिहिली आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर तरुणीला रुग्णालयात दाखल केलं आणि तिच्या कुटुंबियांना माहिती देण्यात आली. मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी प्राथमिक तपास करताना आत्महत्या प्रकरणी गुन्हा नोंद केला..भाजपने पक्षसंघटनेत केले मोठे बदल, महाराष्ट्रातील चार नेत्यांवर सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी.पोलीस चौकशीत मात्र या प्रकऱणात खळबळजनक माहिती समोर आली. विद्यार्थीनीने स्वत:हून किटकनाशक प्राशन केलं नव्हतं तर तिला पिण्यासाठी भाग पाडलं होतं. त्यानंतर घडलेल्या घडामोडीही नियोजनबद्ध होत्या. मृत्यू झालेल्या तरुणीचं नाव थंड्रा अक्षितारानी असं आहे. डिप्लोमाचं शिक्षण घेणाऱ्या अक्षितारानीची ओळख नासपूरच्या सिंगरेनी कोलियरीज पॉलिटेक्निकमध्ये तासिका तत्वावर शिकवणाऱ्या नवीन कुमारशी झाली होती..अक्षितारानी मायनिंग इंजिनिअरिंगच्या डिग्रीसाठी हैदराबादला गेली. त्यानंतर सिंगरेनीतील एका खाणीत काम सुरू केलं. तिथं रवि कुमार याच्याशी मैत्री झाली. यामुळे दोघांच्या नात्यात तणाव निर्माण झाला. नवीन कुमार अक्षितारानी दूर गेल्यानं आणि रवि कुमारसोबतच्या मैत्रीमुळे नाराज होता..नवीन कुमारने अक्षितारानीला घरी जाताना अडवलं. त्यानंतर कारमध्ये बसवून नेलं. त्यानंतर अक्षितारानीकडून नोट लिहून घेतली. त्यात रवि कुमारवर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. यानंतर नवीनने अक्षितारानीला किटकनाशक प्यायला भाग पाडलं. अक्षितारानीची प्रकृती बिघडताच तिला रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथं उपचारावेळी तिचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.