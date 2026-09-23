देश

चिठ्ठी लिहून घेतल्यानंतर किटकनाशक प्यायला भाग पाडलं, इंजिनिअरिंगच्या २० वर्षीय विद्यार्थीनीचा मृत्यू

Engineer Student Death एका २० वर्षीय इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थीनीचा किटकनाशक प्यायल्यानं मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. तिच्याकडून आधी सुसाइड नोट लिहून घेत तिला किटकनाशक प्यायला भाग पाडल्याचा आरोप आता होत आहे.
Akshitarani

Akshitarani

Esakal

सूरज यादव
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एका २० वर्षीय इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थीनीला आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. ज्यांनी हे कृत्य करायला भाग पाडलं त्यांनी आधी सुसाइड नोटही तिच्याकडून लिहून घेतली. तेलंगनात ही घटना घडलीय. तरुणीची दुसऱ्या तरुणाशी मैत्री झाल्यानं प्रियकराने तिला किटकनाशक प्यायला भाग पाडल्याचा आरोप करण्यात येतोय.

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