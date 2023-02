By

पाटणा : अठरा वर्षे पुण्यात राहिलेल्या एका शेतकऱ्यानं मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारल्यानं ते भलतेच भडकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यावरील प्रतिक्रियेवरुन मुख्यमंत्र्याना टीकेचा सामना करावा लागत आहे. (English speaking Farmer who lived in Pune CM Nitish Kumar slams him)

बिहारमधील ही घटना असून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या एका जाहीर कार्यक्रमात एका तरुणानं त्यांना थेट इंग्रजीत प्रश्न विचारला. यावर नितीश कुमार भलतेच भडकले आणि त्यांनी जाहीर सभेत सर्व शेतकऱ्यांना झापलं. त्यांच्या या कृतीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना चांगलंच झोडलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उच्चशिक्षित शेतकऱ्याचा उत्साह वाढवण्याऐवजी इंग्रजीतील शब्द वापरण रुचलेलं नसल्याचं नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे.

कोण आहे इंग्रजीत बोलणारा शेतकरी?

अमित कुमार गेल्या १८ वर्षांपासून पुण्यात राहत होते. पुण्यात MBA केल्यानंतर ११ वर्षे कॉर्पोरेट क्षेत्रात जॉब केल्यानंतर ते कोरोना काळात बिहारमधील आपल्या गावी परतले. तसेच गावात त्यांनी शेती सुरु केली.