असाही कचरा डेपो! कॅमेरा घेऊन जायला मोजावे लागतात ५०० रुपये, तर प्री वेडिंगसाठी ५ हजार

किसनगडमधील संगमरवर उद्योगाने १९८०च्या दशकामध्ये वेग पकडला आणि 'मार्बल स्लरी'ची विल्हेवाट लावण्यासाठी ३० वर्षांपूर्वी या व्यापाऱ्यांना दोन भूखंड देण्यात आले. 'मार्बल स्लरी' टाकत गेल्यामुळे या भागात शुभ्र पांढरे डोंगर उभे राहिले आणि बर्फाच्छादित प्रदेशासारखा दिसणारा हा भाग पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. कॅमेऱ्यासह या भागात जाण्यासाठी ५०० रुपये शुल्क आहे. प्री-वेडिंग छायाचित्रणासाठी ५१००, तर व्यावसायिक चित्रीकरणासाठी २१ हजार रुपये आकारले जातात..माध्यमामुळे नवी ओळखक्षितिजापर्यंत पसरलेल्या शुभ्र रंगामुळे राजस्थानातील किसनगडचा संगमरवराचा कचरा डेपो सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय झाला आहे. 'मिनी स्वित्झर्लंड' अशी नवी ओळख या परिसराला मिळाली आहे. सुमारे ३५० एकरांमध्ये पसरलेल्या या परिसरात दररोज पाच हजार पर्यटक भेट देतात आणि सुट्ट्यांमध्ये ही संख्या २० हजारांपर्यंत पोहोचते. व्यावसायिक आणि प्री-वेडिंग शूटिंगसाठी या परिसराला भेट देणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र, या कचऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.२२ लाख लिटर - किसनगडच्या डेपोत दररोज टाकली जाणारी 'मार्बल स्लरी'३ कोटी टन - राजस्थानात दरवर्षी तयार होणारी 'मार्बल स्लरी'१२०० - किसनगड परिसरातील मार्बल कटिंग युनिट .'मार्बल स्लरी' म्हणजे काय?संगमरवर कापताना किंवा पॉलिश करताना त्याचे बारीक कण, पाणी आणि रसायने यांचे तयार होणारे मिश्रण म्हणजे 'मार्बल स्लरी'.'मार्बल स्लरी'मुळे जलसाठे प्रदूषित होतात, तसेच जलप्रवाहांमध्ये अडथळे तयार होतात.हवेमध्ये पसरणाऱ्या कणांमुळे श्वसनाचे आजार वाढतात.'मार्बल स्लरी'चे कण जमिनीवर पसरल्यास मातीतील क्षारांचे प्रमाण बदलते. त्यातून मातीची सुपिकता कमी होते व वाळवंटीकरण वाढते.या व्यवसायात काम करणाऱ्या कामगारांना सिलिकॉसिससारख्या दुर्धर आजारांना तोंड द्यावे लागते. .३०-३५ हजार कोटी रुपये - संगमरवराच्या क्षेत्रातील वार्षिक उलाढाल२५ लाख - प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार.