इस्त्रायल दुतावास स्फोट: घटनास्थळी मिळाला संशयित लिफाफा, बॉम्बसंबंधी साहित्य

नवी दिल्ली- दिल्लीच्या लुटियंस भागात एपीजे अब्दुल कलाम रोडवर इस्त्राईली दुतावासाबाहेर शुक्रवारी सांयकाळी आयआयडी बॉम्बस्फोट झाल्याने खळबळ उडाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्फोट झाल्याच्या ठिकाणी एक चिठ्ठी सापडली असून त्यावर इस्त्राईली दुतावासाचा पत्ता लिहिण्यात आला आहे. याबाबत अधिकची माहिती कळू शकलेली नाही. याशिवाय घटनास्थळावरुन काही बॉल बेअरिंग मिळाले असून याचा वापर बॉम्ब बनवण्यासाठी केला जातो.

स्फोटाला दहशतवादी हल्ला म्हणून पाहतोय इस्त्राईल

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्फोटा ठिकाणी एक चिठ्ठी सापडली आहे. याआधी दिल्ली पोलिस अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल यांनी म्हटलं की, अति-सुरक्षित भागात झालेल्या स्फोटामुळे काही गाड्यांच्या काचा तुटल्या आहेत आणि प्राथमिक तपासातून असं दिसतंय की खळबळ माजवण्यासाठी हा स्फोट करण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी संवेदनशील असलेला इस्त्राईल हा स्फोट दहशतवादी हल्ला म्हणून पाहात आहे. अति-सुरक्षित असलेल्या भागात झालेल्या स्फोटोमुळे यंत्रणा सतर्क झाली आहे. संपूर्ण भाग सील करण्यात आला आहे, तसेच अनेक ठिकाणी छापेमारी केली गेली आहे.

#WATCH | Delhi Police Special Cell team outside Israel Embassy in New Delhi where a low-intensity explosion took place yesterday. pic.twitter.com/mmpNbhDkV4

— ANI (@ANI) January 30, 2021