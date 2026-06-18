देश

EPFO Interest Rate: गुड न्यूज! 'पीएफ'च्या व्याजदरांमध्ये मोठी वाढ; चालू महिन्यातच खात्यात पैसे जमा होणार?

Labour Ministry directs EPFO to deposit earnings this month: व्याजाची रक्कम चालू महिन्याच्या अखेरीस सात कोटींपेक्षा जास्त अंशधारक सदस्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
EPFO interest rate FY26 approval

EPFO interest rate FY26 approval

esakal

संतोष कानडे
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PF Interest Credit Timeline: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सात कोटींपेक्षा जास्त सदस्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी एम्प्लॉइज प्रोव्हिडेंट फंडाच्या ठेवींवर ८.२५ टक्के व्याजदराला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने गुरुवारी सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले.

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