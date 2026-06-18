EPFO Interest Rate: गुड न्यूज! 'पीएफ'च्या व्याजदरांमध्ये मोठी वाढ; चालू महिन्यातच खात्यात पैसे जमा होणार?

PF Interest Credit Timeline: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सात कोटींपेक्षा जास्त सदस्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी एम्प्लॉइज प्रोव्हिडेंट फंडाच्या ठेवींवर ८.२५ टक्के व्याजदराला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने गुरुवारी सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले..व्याजाची रक्कम चालू महिन्याच्या अखेरीस सात कोटींपेक्षा जास्त अंशधारक सदस्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओच्या नियमांनुसार, वित्त मंत्रालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतरच पीएफवरील व्याजदराची घोषणा केली जाते आणि त्यानुसार पुढील प्रक्रिया राबवली जाते. भविष्य निर्वाह निधी खात्यात व्याजाचे पैसे जमा होण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाची औपचारिक मंजुरी आणि अधिसूचना जारी होणे अनिवार्य असते..Pune Bangalore Highway : 92 पिलर अन् 3.47 किमी लांबी! पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा पूल वाहतुकीसाठी कधी खुला होणार? लोकार्पण लांबणीवर, वाचा नवीन अपडेट.वित्त मंत्रालयाने सखोल तपासणी आणि पडताळणी केल्यानंतर या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला, असं 'पीटीआय'ने म्हटलं आहे. ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज'ने ठरवून दिलेल्या ८.२५ टक्के व्याजदराच्या शिफारशीवर अर्थ मंत्रालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे..श्रम मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, ईपीएफओ याच महिन्यात सर्व पात्र वर्गणीदारांच्या खात्यात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे व्याज ८.२५ टक्के दराने जमा होऊ शकते. यापूर्वी, २ मार्च २०२६ रोजी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सीबीटीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ईपीएफ व्याजदर ८.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता..Vaibhav Sooryavanshi ला 'राड्या'नंतर बीसीसीआयने एकटे पाडले; सचिव देवजित सैकिया म्हणाले, आम्ही या प्रकरणात....या निर्णयामुळे सलग तिसऱ्या वर्षी पीएफ व्याजदरात कोणताही बदल न करता तो पूर्ववत कायम ठेवण्यात आला आहे. भारत सरकार ईपीएफ जमा रक्कमेची पूर्ण हमी देत असल्याने, सीबीटीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी वित्त मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता, ज्याला आता मंजुरी मिळाली असून कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.