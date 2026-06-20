EPFO Interest Rate 2026: 7 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! व्याजदराच्या प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी; खात्यात पैसे कधी जमा होणार?

Big Relief for Salaried Class: सरकारी कर्मचारी आणि खासगी कर्मचारी अशा साधारण ७ कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने ईपीएफओच्या खातेधारकांसाठी ८.२५ टक्के व्याजदराला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी व्याजदरातील वाढ कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने हा निर्णय घेतला आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने निश्चित केलेल्या ८.२५ टक्के व्याजदराच्या प्रस्तावावर वित्त मंत्रालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. चालू महिन्याच्या अखेरीस हा व्याजाचा पैसा ७ कोटींहून अधिक ईपीएफ सदस्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक .महत्त्वाची बाब म्हणजे ईपीएफओचा व्याजदर सलग तिसऱ्या वर्षी स्थिर ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मार्च रोजी झालेल्या 'सीबीटी'च्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ८.२५ टक्के व्याजदर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यापूर्वी वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये हा व्याजदर ८.१५ टक्के इतका होता, जो २०२३-२४ मध्ये वाढवून ८.२५ टक्के करण्यात आलाय..आता चालू वर्षातही हाच दर कायम लागू राहणार आहे. ८.२५ टक्के वार्षिक व्याजदराची गणना मासिक आधारावर केल्यास ती प्रतिमहिना ०.६८८ टक्के इतकी होते. याचा अर्थ असा की, दर महिन्याच्या शेवटी तुमच्या पीएफ खात्यात जमा असणाऱ्या रकमेवर ०.६८८ टक्के दराने व्याज मोजले जाते आणि वर्षाच्या शेवटी ही संपूर्ण व्याजाची रक्कम एकत्रितपणे तुमच्या पीएफ खात्यात जमा केली जाते..इराण-व्हेनेझुएलानंतर आता अमेरिकेची कुणावर नजर? 'त्या' देशाचं नाव घेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान, पुन्हा तणाव वाढणार!.तुमच्या पीएफ खात्यात व्याजाचे पैसे जमा झाले आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी सरकारने अनेक सोप्या पद्धती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. नागरिक गुगल प्ले स्टोअरवरून 'उमंग ॲप' डाऊनलोड करून त्यावर ईपीएफओ सर्च करू शकतात आणि त्यानंतर 'व्ह्यू पासबुक'वर जाऊन आपला युएएन (UAN) क्रमांक व ओटीपी (OTP) टाकून शिल्लक रक्कम तपासू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.