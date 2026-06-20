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EPFO Interest Rate 2026: 7 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! व्याजदराच्या प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी; खात्यात पैसे कधी जमा होणार?

Finance Ministry signs off on CBT recommendation for fiscal year 2025-26: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मार्च रोजी झालेल्या 'सीबीटी'च्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ८.२५ टक्के व्याजदर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
EPF Balance Check Online

EPF Balance Check Online

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Big Relief for Salaried Class: सरकारी कर्मचारी आणि खासगी कर्मचारी अशा साधारण ७ कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने ईपीएफओच्या खातेधारकांसाठी ८.२५ टक्के व्याजदराला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी व्याजदरातील वाढ कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

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