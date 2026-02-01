Epstein Files Controversy : एपस्टीन फाइल्समध्ये पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख? काँग्रेसच्या आरोपानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने अखेर दिलं स्पष्टीकरण...

India’s Ministry of External Affairs rejects Congress claims linking PM Narendra Modi to Epstein Files : एपस्टीन फाइल्समध्ये पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख असल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते पवन खेरा यांनी केला होता. सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भातील आरोप केले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी जेफरी एपस्टीनचा सल्ला घेतला, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. या आरोपांनंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या. मात्र,या सगळ्यावर आता परराष्ट्र मंत्र्यालयाकडूनही स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. .परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ''एपस्टीन फाइल्सशी संबंधित कथित एका ई-मेलबाबत आलेल्या बातम्या आम्ही पाहिल्या आहेत. यात पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याचा उल्लेख आहे. जुलै २०१७ मध्ये पंतप्रधानांचा इस्रायल दौरा अधिकृत होता. हे सत्य आहे. मात्र, त्या ई-मेलमध्ये याव्यतिरिक्त करण्यात आलेले इतर दावे एका गुन्हेगाराच्या निराधार कल्पना आहेत.''.Epstein Files ने हलवलं अमेरिकन सत्ताकेंद्र! ‘त्या’ नावांचा उल्लेख का होतोय? इवांका ट्रम्प यांचे नावही .पुढे बोलताना, ''अशा प्रकारच्या उल्लेखांचा कोणत्याही वास्तव किंवा तथ्यांशी काहीही संबंध नाही'', असंही त्यांनी सांगितलं. अमेरिकेत एपस्टीन फाइल्ससंदर्भात नवीन कागदपत्रं जाहीर करण्यात आली आहेत. यापैकी एका कागदपत्रात कथितरीत्या पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याच दाव्याच्या आधारे काँग्रेसने सोशल मीडियावर पोस्ट करत पंतप्रधान मोदींवर टीका केली..Epstein Files : रशियन महिला फरशीवर झोपलेली, तिच्या अंगावर ब्रिटनच्या राजाचा भाऊ; एपस्टिन फाइल्समधील नव्या फोटोंनी खळबळ.काँग्रेस नेते पवन खेड़ा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केलंय. “जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकेत दोषी ठरवण्यात आलेला मानव तस्कर, बाल लैंगिक गुन्हेगार आणि सिरीयल बलात्कारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचा सल्ला घेतला आणि इस्रायलमध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या फायद्यासाठी नाचगाणी केली. ही संपूर्ण देशासाठी लाजिरवाणी बाब आहे, असं ते म्हणाले. या आरोपांनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.