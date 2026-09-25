Eran Heritage Site: हडप्पाकालीन संस्कृती ते गुप्तकाळातील नाणी अन् शिल्पे; एरणमध्ये उभारणार ऑनसाईट म्युझियम, नक्की भेट द्या

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक एरण हे पुरातत्त्वीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे स्थळ आहे. बीना नदीच्या काठावर वसलेल्या या प्राचीन स्थळावर विविध कालखंडांतील मानवी वसाहती, शिल्पे, नाणी, मातीची भांडी आणि शिलालेखांचे पुरावे आढळले आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने यापूर्वीही एरण येथे उत्खनन केले असून, २०२०-२१च्या उत्खननात नाणी, लोखंडी वस्तू, मातीच्या वस्तू, मणी आणि अन्य पुरातत्त्वीय अवशेष सापडले होते.केंद्र सरकारने २०२६च्या अर्थसंकल्पात Development of Excavation Sites and Heritage Complexes (DESH) ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील १५ निवडक पुरातत्त्वीय स्थळांचा शाश्वत विकास, संवर्धन आणि पर्यटकांसाठी अनुभवाधारित सुविधा विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे..एरणच्या विकास आराखड्यात अत्याधुनिक ऑनसाइट म्युझियम आणि इतिहासाची माहिती देणारे व्याख्या केंद्र (Interpretation Centre) उभारण्याची संकल्पना असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा सुविधांमुळे उत्खननातून मिळालेल्या वस्तू, शिल्पे, नाणी आणि शिलालेख यांचा इतिहास पर्यटकांना अधिक प्रभावीपणे समजावून सांगता येऊ शकतो.एरणचे महत्त्व नेमके काय?एरणला प्राचीन काळात ‘एरिकिणा’ या नावाने ओळखले जात होते. बीना नदीच्या काठावर वसलेल्या या स्थळाचा उल्लेख प्राचीन इतिहासाशी संबंधित विविध संदर्भांमध्ये आढळतो. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, एरण येथे ताम्रपाषाण संस्कृतीशी संबंधित पुरावे मिळाले असून २०२०-२१मध्येही ASIने येथे उत्खनन केले होते.या परिसरातून वेगवेगळ्या कालखंडांतील पुरातत्त्वीय अवशेष मिळाल्याने मध्य भारताच्या प्राचीन इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी एरण महत्त्वाचे ठरते. मौर्य, शुंग-सातवाहन, कुषाण, नाग, शक क्षत्रप आणि गुप्तकालीन राजवटींशी संबंधित पुराव्यांचा उल्लेख एरणच्या ऐतिहासिक महत्त्वात केला जातो..महावराह प्रतिमा आणि सती अभिलेखाची ओळखएरणची सर्वाधिक चर्चा होते ती येथील गुप्तकालीन महावराह प्रतिमेमुळे. विशाल आकाराची ही प्रतिमा भारतीय शिल्पकलेतील महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानली जाते. त्याचबरोबर एरण येथे सापडलेला गोपराजाच्या पत्नीच्या सतीशी संबंधित अभिलेख प्राचीन भारतातील सती प्रथेच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.याशिवाय येथे गरुड स्तंभ, विष्णूशी संबंधित शिल्पे आणि अन्य प्राचीन वास्तू-अवशेष पाहायला मिळतात. त्यामुळे एरण हे केवळ एका राजवटीशी संबंधित स्थळ न राहता अनेक शतकांच्या सांस्कृतिक बदलांचा मागोवा घेणारे पुरातत्त्वीय केंद्र ठरते..पर्यटनाला मिळू शकते नवी दिशाDESHसारख्या योजनेच्या माध्यमातून पुरातत्त्वीय स्थळांवर संवर्धनासोबतच पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेचा उद्देश निवडक वारसा स्थळांचा प्रचार, संवर्धन आणि शाश्वत विकास करणे हा आहे.एरणमध्ये संग्रहालय, माहिती केंद्र, चांगल्या पर्यटक सुविधा आणि वारशाचे आधुनिक पद्धतीने सादरीकरण विकसित झाले, तर सागर जिल्ह्याच्या पर्यटन नकाशावर या स्थळाचे महत्त्व वाढू शकते. स्थानिक मार्गदर्शक, होमस्टे, वाहतूक, हस्तकला आणि इतर पर्यटनपूरक व्यवसायांनाही त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे..एरणच्या इतिहासाचा मोठा भाग अजूनही अभ्यास, उत्खनन आणि संवर्धनाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे आधुनिक सुविधा आणि वैज्ञानिक पद्धतीने वारसा जतन करण्याच्या प्रयत्नांमुळे या प्राचीन स्थळाला देशाच्या पुरातत्त्वीय पर्यटनात अधिक व्यापक ओळख मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे.टीप : एरणची DESH योजनेतील विशिष्ट निवड, प्रस्तावित रु. १,१७१ कोटींचा निधी आणि UNESCO जागतिक वारसा यादीसाठी त्याचा प्रस्ताव याबाबत स्वतंत्र अधिकृत अधिसूचना उपलब्ध झाल्यास हे तपशील त्यानुसार अद्ययावत करणे योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.