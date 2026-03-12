Jalgaon मुंबई-नागपूर महामार्गावर अर्टिगा कारने चौघांना उडवलं, दोन नंबर प्लेट अन् गाडीत पोलिसांच्या काठ्या

मुक्ताईनगर (दिपक चौधरी) : नागपूर मुंबई महामार्गावर जळगावात हरताळा फाटा इथं एका कारने चौघांना उडवल्याची घटना घडलीय. राँग साइडने आलेल्या कारनं धडक दिल्यानं चौघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या कारला दोन नंबर प्लेट आहेत. अपघातानंतर कारमधील व्यक्ती घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत अपघाताची नोंद केली असून अधिक तपास सुरू आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जळगावकडून मुक्ताईनगरच्या दिशेने येणाऱ्या कारने चार मजुरांना धडक दिलीय. गाडी राँग साइडने आली होती आणि रस्त्याच्या कडेला उभा असणाऱ्या चार मजुरांना उडवलं. अपघाताच्या घटनेनंतर गाडीतील व्यक्ती घटनास्थळावरून फरार झाली आहे. जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..युद्ध थांबवण्याचा एकच मार्ग, ३ अटी मान्य करा! इराणने अमेरिकेला स्पष्टच सांगितलं, ट्रम्प काय करणार?.अपघातग्रस्त कारला दोन नंबर प्लेट लावण्यात आल्याचं आढळून आलं आहे. यामुळे ही गाडी एखाद्या गुन्ह्यात वापरण्यात आली असण्याची शक्यता असून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीची असू शकते असा संशय व्यक्त केला जात आहे. शिवाय कारमध्ये पोलिसांच्या काठ्याही सापडल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. तसंच काही शस्त्रेही गाडीत असल्याचं सांगण्यात येतंय..सकाळी साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास हरताळा फाट्यावर कारने मजुरांना धडक दिली. यात कारच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाला आहे. राँग साइडने येत गाडीने धडक दिल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलंय. अपघातात जखमी झालेल्या चौघांनाही रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं असून त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.