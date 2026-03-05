Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतावर परिणाम! तेलापासून मसाल्यांपर्यंत अनेक वस्तू महाग, जाणून घ्या यादी...

इराणवरील इस्रायल आणि अमेरिकेचे हल्ले आणि तेहरानच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवायांमुळे केवळ मध्य पूर्वेतील वातावरण तापले नाही तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर झाला आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. जागतिकीकरणाच्या या युगात सर्व देश एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे एका देशातील कोणत्याही चांगल्या किंवा वाईट कृतीचा दुसऱ्या देशातील व्यवहारावर परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे इराणवरील युद्धामुळे भारतात अनेक गोष्टी महाग झाल्या आहेत. ज्याचा तुमच्या खिशावर लक्षणीय परिणाम होईल. .या युद्धजन्य वातावरणात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. १ मार्च २०२६ रोजी देशांतर्गत बाजारात सोन्याने प्रति १० ग्रॅम १.७३ लाख रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला. चांदीचे दरही प्रति किलो २.९० लाख रुपयांच्या जवळपास पोहोचले. गेल्या चार सत्रांमध्ये किमती किंचित कमी झाल्या आहेत. या युद्धाचा परिणाम देशातील सिरेमिक उद्योगावरही झाला आहे. .Petrol Storage: भारतात पेट्रोलचा साठा कसा आणि कुठे केला जातो? जाणून घ्या भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हची संपूर्ण माहिती.परिस्थिती इतकी भयानक आहे की, आखाती देशांमध्ये युद्धसदृश परिस्थितीमुळे गॅस पुरवठा खंडित झाल्यामुळे गुजरातमधील मोरबी येथील सिरेमिक उद्योग पुढील काही दिवसांत बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. सिरेमिक उद्योगाला भट्टी पेटवण्यापासून ते माती सुकवण्यापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रोपेन किंवा नैसर्गिक वायूची आवश्यकता असते. गेल्या शनिवारी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर आणि अमेरिकेने हल्ले सुरू ठेवल्यानंतर युद्ध तीव्र झाले आहे. या गोंधळाच्या दरम्यान, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. ज्यामुळे गॅस पुरवठा खंडित झाला आहे. .इराणशी झालेल्या युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या आहेत. भारत इराणकडून खाद्यतेल आयात करत नसला तरी, तो त्याच्या गरजेच्या ६० टक्के स्वयंपाकाच्या तेलाची आयात इतर देशांकडून करतो, जसे की इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून पाम तेल, अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून सोयाबीन तेल आणि रशिया आणि युक्रेनमधून सूर्यफूल तेल. प्रश्न उद्भवतो: इराणमधील संघर्षामुळे तेल महाग का होत आहे?.ETF vs Mutual Funds : शेअर बाजारातील स्मार्ट गुंतवणूक: ETF आणि Mutual Fund यातील उलगडले महत्त्वाचे अंतर .इराण-इस्रायल तणावामुळे, कच्च्या तेलाच्या किमती महाग झाल्या आहेत. ज्यामुळे जैवइंधन तयार करण्यासाठी पाम आणि सोया तेलाचा वापर वाढला आहे. यामुळे स्वयंपाकाच्या तेलाच्या पुरवठ्यात कमतरता निर्माण झाली आहे. किमती वाढल्या आहेत. शिवाय युद्धासारख्या परिस्थितीमुळे शिपिंग आणि कमोडिटी मार्केटमध्ये वाढत्या अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंदावू शकतो. ज्यामुळे साठ्याची कमतरता निर्माण होऊ शकते..इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर देसाई म्हणतात, "अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढल्यास किंवा वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम भारतीय कच्च्या तेलाच्या आणि स्वयंपाकाच्या तेलाच्या बाजारपेठेवर होतो. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती पेट्रोल, डिझेल आणि इतर जीवाश्म इंधने महाग करतात, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च वाढतो. शिवाय, त्यामुळे जहाजांसाठी विमा जोखीम देखील वाढू शकते.".५ मार्चपासून अनेक सागरी विमा कंपन्यांनी या प्रदेशासाठी युद्ध जोखीम कव्हर देणे बंद केले आहे. परिणामी, या प्रदेशातून प्रवास करणे केवळ महागच नाही तर धोकादायक देखील आहे. या युद्धजन्य वातावरणात, इराण आणि अफगाणिस्तानमधून पिस्ता, केशर, अंजीर आणि जर्दाळू यांसारख्या सुक्या फळांचा पुरवठा कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी, त्यांच्या किमतीही वाढू लागल्या आहेत. .Pune Property Prices : पुणेकरांना धक्का ! घरे होणार महाग, शहर आणि ग्रामीण भागातील रेडीरेकनर दरात तब्बल 'इतक्या' टक्क्यांची \nवाढ ?\n.भारत म्यानमार, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमधून तूर, उडीद आणि मसूर आयात करतो. तथापि, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमुळे पश्चिम आशियात अडकलेल्या जहाजांना आणि कंटेनरना लांब मार्गांनी जावे लागत आहे. शिपिंग कंपन्यांनी "युद्ध जोखीम अधिभार" लादला आहे. ज्यामुळे भारतात डाळी आणण्याचा खर्च वाढला आहे. भारत कांद्याचाही एक प्रमुख आयातदार आहे. युद्ध झाल्यास पुरवठा साठा करण्याच्या घाईमुळे कांद्याची मागणी अचानक वाढली आहे. पुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याच्या भीतीमुळे कांद्याचे दरही वाढले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.