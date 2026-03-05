देश

Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतावर परिणाम! तेलापासून मसाल्यांपर्यंत अनेक वस्तू महाग, जाणून घ्या यादी...

Iran And Israel War : मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे भारतात अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. यामध्ये केवळ सोने आणि चांदीच नाही तर इतर अनेक वस्तूंचाही समावेश आहे.
India goods expensive

India goods expensive

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

इराणवरील इस्रायल आणि अमेरिकेचे हल्ले आणि तेहरानच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवायांमुळे केवळ मध्य पूर्वेतील वातावरण तापले नाही तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर झाला आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. जागतिकीकरणाच्या या युगात सर्व देश एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे एका देशातील कोणत्याही चांगल्या किंवा वाईट कृतीचा दुसऱ्या देशातील व्यवहारावर परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे इराणवरील युद्धामुळे भारतात अनेक गोष्टी महाग झाल्या आहेत. ज्याचा तुमच्या खिशावर लक्षणीय परिणाम होईल.

Loading content, please wait...
inflation
War
israel
Conflict
Iran

Related Stories

No stories found.