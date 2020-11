चार वर्षीय एस्तेरचं 'वंदे मातरम्' मोदींना भावलं; व्हिडिओ केला शेअर

एझॉल: सोशल मीडियावर सातत्याने व्हिडीओ, फोटो आणि मिम्स कोणत्यातरी गोष्टीमुळे चर्चेत येतात आणि मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. काही लोक सोशल मीडियामुळे रातोरात स्टार किंवा सेलिब्रिटी होऊन जातात. पण सध्या सोशल मीडियावर एका चार वर्षाच्या मुलीचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून तिचं कौतूकही केलं जात आहे. हा व्हिडिओ इतका सुंदर आहे की यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या मुलीचं कौतुक करण्याचा मोह आवरला नाही.

ईशान्य भारतातील मिझोरम या राज्यातील एस्तेर हंमटे (Esther Hnamte) या चार वर्षाच्या मुलीने 'वंदे मातरम' हे गीत गायलं आहे. या गीताचा व्हिडिओ यूट्यूबवर टाकला आहे. त्यानंतर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एस्तेराच्या मधूर आवाजात गायलेल्या गाण्याचा व्हिडिओचं सोशल मिडियावर मोठं कौतुक होत आहे.

Adorable and admirable! Proud of Esther Hnamte for this rendition. https://t.co/wQjiK3NOY0

— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2020