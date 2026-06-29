EV Policy: पेट्रोल-डिझेल वाहनांना झटका! दिल्लीत नवे EV धोरण लागू; सरकार भरघोस प्रोत्साहन देणार, काय फायदा होणार?

दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२६ लागू करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी १ जुलै २०२६ पासून होईल. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ईव्ही धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. दिल्लीसाठी हा एक मोठा दिवस आहे. हे धोरण ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहील, परंतु १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. .मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, इलेक्ट्रिक वाहनांवर सर्वाधिक अनुदान आणि इतर लाभ देणारे दिल्ली हे देशातील एकमेव राज्य आहे. ईव्ही धोरणामध्ये दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहने आणि ग्रामीण सेवांचा समावेश आहे. ईव्ही धोरणाविषयी माहिती देताना परिवहन आयुक्त निहारिका राय म्हणाल्या की, २०१८ मध्ये दिल्लीतील प्रदूषणावर केलेल्या एका अभ्यासानुसार, ३३ टक्के प्रदूषण व्यावसायिक वाहनांमुळे आणि ६७ टक्के प्रदूषण दुचाकी व तीनचाकी वाहनांमुळे झाले होते..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.ईव्ही धोरणांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. पहिल्या टप्प्यात, मुख्य रस्त्यांवर चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. व्यक्तींना खाजगी चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास सक्षम करण्यासाठी काम करण्यास डिस्कॉम्सना सांगण्यात आले आहे. अनुदान मिळणाऱ्या ईव्हींची तीन वर्षांसाठी इतर राज्यांमध्ये नोंदणी करता येणार नाही..मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हे धोरण तयार करण्यासाठी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल पंतप्रधान आणि सर्व प्रमुख मंत्र्यांचे आभार मानले. काही लोक काळासोबत घडले आणि त्यांनी स्वतःला घडवले, तर काहींनी काळाचेच स्वरूप बदलले. नायब राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर १ जुलै २०२६ पासून लागू होणारा हा प्रस्ताव ३१ मार्च २०३० पर्यंत प्रभावी राहील..तामिळनाडूत पक्षफुटीचे लोण! मुख्यमंत्री विजय यांचा AIDMKला धक्का, सहाव्या आमदाराचा राजीनामा; TVKमध्ये प्रवेश करणार.शून्य उत्सर्जन वाहनांना प्रोत्साहन देऊन दिल्लीला प्रदूषणमुक्त आणि स्वच्छ वाहतुकीची राजधानी बनवणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. पुढील चार वर्षांत ₹७,००० कोटींहून अधिक थेट सरकारी गुंतवणूक आणि कर सवलती व ईव्ही पायाभूत सुविधांसह नागरिकांना अंदाजे ₹१५,००० कोटींचा एकूण लाभ.सर्व प्युअर ईव्हींना १००% रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात सूट मिळेल. चारचाकी वाहनांसाठी, ₹३० लाख पर्यंत एक्स-शोरूम किंमत असलेली वाहने पात्र असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.