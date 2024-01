PM in Lakshdwip: राजीव गांधी कुटुंबियांसोबत गेले होते लक्षद्वीपमध्ये, PM मोदींनी 2019 मध्ये केली होती टीका

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लक्षद्वीप दौरा चांगलाच गाजत आहे. त्यातच आता तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा ३८ वर्षांपूर्वी केलेला लक्षद्वीपचा दौरा चर्चेत आला आहे. १९८७ मध्ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी कुटुंबीय आणि इतर नातवाईकांसोबत लक्षद्वीपमध्ये १० दिवस सुट्टी उपभोगली होती. यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसवर हल्लाबोल केला होता.

पंतप्रधान मोदी यांनी २ जानेवारीला लक्षद्वीप दौरा केला होता. येथील निसर्गाचा आनंद घेत असताना त्यांनी काही फोटो एक्सवर पोस्ट केले होते. पर्यटनासाठी लक्षद्वीपमध्ये नक्की या असं आवाहन त्यांनी लोकांना केलं होतं. एक दिवस लक्षद्वीपमध्ये राहून मोदी केरळमध्ये परत आले होते. (ex pm Rajiv Gandhi went with his family to Lakshadweep criticized by Prime Minister Modi in 2019 maldives)