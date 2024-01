Explained: 'मालदीव' भारी की भारताचे 'लक्षद्वीप' असं युद्ध सोशल मीडियावर का रंगलं?

सेलिब्रिटींचा लक्षद्वीपला पाठिंबा

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, जॉन अब्राहम, आणि क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर या नामांकित व्यक्तींनी लक्षद्वीपला पाठींबा देत मालदीव विरोधी भूमिका घेतल्यानंतर याचे पडसाद भारतात मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाले.

मालदीवच्या तीन मंत्र्यांचे निलंबन

या विषयावर मालदीवमधील काही मंत्र्यांनीही आक्षेप घेत भारताविषयी वापरलेली ही भाषा चुकीचे असल्याचे सुनावले होते.

या एकूणच विषयाला आलेले वलय आणि त्यामुळे पर्यटनावर होणारा परिणाम या बाबींचा विचार करत मालदीव सरकारने मालदीव सरकारने मरियम शिऊना, मालशा आणि हसन जिहान या तीनही मंत्र्यांना निलंबित केलं आहे.

''परदेशातील नेत्यांबद्दल आमच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी समाजमाध्यमांनी केलेली वक्तव्ये ही आमच्या सरकारची अधिकृत वक्तव्ये नाहीत,'' असे मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले.

मालदीवमध्ये आधीपासूनच भारताविषयी नाराजीची भावना

मालदीवचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयुब यांनी 'इंडिया आऊट' या मोहिमेला उघड पाठिंबा दिला होता. तर सध्या सत्तेत असणारे मालदीवचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हे यांचे चीन देशाशी चांगले संबंध असल्याने या देशातील संबंध आधीपासूनच फारसे बरे नव्हते.

२०२० मध्ये यथे मोठ्या प्रमाणात इंडिया आऊट ही मोहीम राबविण्यात आली होती. तसेच भारताने इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या विषयात घेतलेल्या भूमिकेविषयी देखील तेथील काही नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते.

मालदीवमधील ८ हजार हॉटेल बुकिंग आणि २५०० विमान तिकिटे रद्द

दोन तीन दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या या दोन्ही देशांमधील 'कोल्ड वॉर' चे आता थेट मालदीवच्या पर्यटनावर परिणाम होताना दिसत आहे.

याबाबत नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार मालदीवमधील ८ जाहीर हॉटेल्सचे बुकिंग आणि अडीच हजार विमानाची तिकिटे रद्द झाली आहे. पुढील महिनाभर या वॉर चा परिणाम दिसून येईल असे जाणकारांचे मत आहे.

