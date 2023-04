By

Watermelon : सध्या उन्हाळा सुरू झालाय. त्यामुळे सगळीकडे कलिंगड विक्रीला आले आहेत. आपल्यापैकी अनेकजण दररोज कलिंगड विकत घेत असावे किंवा कलिंगडचा ज्युस पित असावे कारण कलिंगड हे उन्हाळ्यात शरीरासाठी खूप फायदेशीर असते.

शरीराला हायड्रेट ठेवते. त्यामुळे उन्हाळ्यात आवर्जून कलिंगड खावे, असा सल्ला दिला जातो. (Expensive Densuke Watermelon cost four and half lakhs photo goes viral )

साधारणत: कलिंगड हे शंभर दोनशे किलोच्या भावाने आपण विकत घेतो पण तुम्ही कधी साडे चार लाखांचं कलिंगड कधी बघितलं का? तुम्ही म्हणाल, साडे चार लाखांचं कलिंगड कसं शक्य आहे आणि एवढ्या महागड्या कलिंगडमध्ये नेमकं असतं तरी काय? असे प्रश्न पडणे, साहजिक आहे पण हे खरंय. आज आपण सोन्याहून महाग असणाऱ्या या खास साडे चार लाखांच्या कलिंगडाविषयी जाणून घेणार आहोत.

कलिंगडाची किंमत साडे चार लाख रूपये म्हटलं तर कुणालाही धक्का बसेल. मुळात एवढं महाग कलिंगडमध्ये काय असतं? आणि हे कलिंगड कुठे मिळतं, हे प्रश्न पडणारचं. मुळात हे कलिंगड साधारण कलिंगड नाही. या कलिंगडला डेनसूक वॉटरमेलन म्हणतात. हे दिसायला बाहेरुन काळे असतात त्यामुळे याला ब्लॅक वॉटरमेलनही म्हटले जाते.

हे कलिंगड खूप दुर्मिळ आहे. साहजिकच किंमत एवढी असताना याची खरेदी करणारेही खूप कमी असतात. वर्षातून शंभरच्या जवळपास या कलिंगडाचं उत्पादन केलं जातं. या कलिंगडाची चवही बाकी कलिंगडापेक्षा वेगळी आणि हटके अन् टेस्टी असते.

विशेष म्हणजे हे कलिंगड भारतातील नसून जपानी आहे. जपानच्या होकाइडो आयलंड भागात या कलिंगडाचं उत्पादन केलं जातं. जपान अनेक देशांना या कलिंगडाची निर्यात करतात.