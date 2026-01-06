जंगलाच्या मध्यातून धावतेय देशातील पहिली ‘विस्टाडोम रेल्वे सफारी’, अनुभवा निसर्गाचा थरार; पाहा कशी करावी तिकीट बुकिंग

भारताच्या पर्यटनात एक नवा अध्याय जोडत, उत्तर प्रदेश सरकारने दुधवा व्याघ्र प्रकल्प आणि कतर्नियाघाट अभयारण्याच्या मधून धावणारी 'विस्टाडोम जंगल सफारी' रेल्वे सुरू केली आहे. जीप सफारीच्या धुळीपासून दूर, वातानुकूलित डब्यात बसून जंगलाचा ३६०-डिग्री व्ह्यू देणारी ही देशातील पहिलीच आगळीवेगळी रेल्वे सफारी ठरली आहे. विशेषतः निसर्गप्रेमी आणि छायाचित्रकारांसाठी ही ट्रेन म्हणजे एक चालते-फिरते 'व्ह्यूईंग डेक' आहे..विस्टाडोम म्हणजे काय? सफारीचे खास आकर्षणविस्टाडोम (Vistadome) हे विशेष प्रकारचे रेल्वे डबे आहेत, ज्यांचे छत आणि बाजूच्या खिडक्या पूर्णपणे काचेच्या असतात. ट्रेनच्या आत बसून तुम्हाला वरचे आकाश आणि आजूबाजूचे घनदाट जंगल आरपार स्पष्ट दिसते. यामध्ये १८० अंशात फिरणाऱ्या फिरत्या खुर्च्या (Revolving Seats) आहेत, ज्यामुळे तुम्ही कोणत्याही दिशेला वळून जंगलातील वन्यजीव पाहू शकता.या १०७ किलोमीटरच्या प्रवासात तुम्ही बिचिया ते मैलानी दरम्यान नीलगायी, हरीण, माकडे, विविध प्रकारचे पक्षी आणि जर चांगले नशिब असेल तर तुम्ही वाघाचे दर्शनही घेऊ शकता..ऑनलाइन तिकीट बुकिंग: स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शिकाविस्टाडोम सफारीचे तिकीट तुम्ही घरबसल्या दोन प्रमुख माध्यमांतून बुक करू शकता -१. उत्तर प्रदेश इको-टुरिझम बोर्डाच्या वेबसाइटवरून -सर्वात आधी upecoboard.up.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.होमपेजवर 'Vistadome Train Safari' हा पर्याय निवडा.'Book Now' वर क्लिक करा. (लक्षात ठेवा: येथे तिकीट बुकिंगची वेळ सकाळी ८:०० ते १०:०० अशी मर्यादित असू शकते).प्रवासाचे स्टेशन (उदा. बिचिया ते मैलानी), तारीख आणि प्रवाशांची माहिती भरून ऑनलाइन पेमेंट करा..२. IRCTC वेबसाइट किंवा अॅपवरून -irctc.co.in वर लॉगिन करा.'From' मध्ये 'Bichia (BIC)' आणि 'To' मध्ये 'Mailani (MLN)' टाका.क्लासमध्ये 'EV' (Exec. Vistadome AC) किंवा 'AC Chair Car' निवडा.तुमची माहिती भरून तिकीट कन्फर्म करा. .वेळापत्रक आणि तिकीट दर (२०२६ मधील अंदाजित)ही ट्रेन प्रामुख्याने शनिवारी आणि रविवारी धावते.बिचिया ते मैलानी (ट्रेन नं. ५२२५९) - सकाळी ११:४५ वाजता सुटते आणि दुपारी ४:१० ला पोहोचते.मैलानी ते बिचिया (ट्रेन नं. ५२२६०) - सकाळी ६:०५ वाजता सुटते आणि १०:३० ला पोहोचते.तिकीट दर - सामान्य डब्याचे तिकीट २७० ते २७५ रुपयांपासून सुरू होते, तर विस्टाडोम कोचचे दर मागणीनुसार वेगळे असू शकतात..निसर्गाच्या कुशीत एक अविस्मरणीय प्रवासही रेल्वे केवळ वाहतुकीचे साधन नसून तराई क्षेत्रातील समृद्ध जैवविविधतेचे दर्शन घडवणारा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. घनदाट सालाची जंगले, पाणथळ जागा (Wetlands) आणि गवताळ प्रदेशातून जाणारा हा प्रवास प्रवाशांना निसर्गाच्या अगदी जवळ घेऊन जातो. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यात जेव्हा अनेक नॅशनल पार्क्स बंद असतात, तेव्हाही या ट्रेन सफारीचा आनंद घेता येण्याची शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.